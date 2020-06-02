В Держрезерві виявили нестачу зерна на 800 млн грн

Як передає Politeka.net , про це повідомив радник міністра МВС Михайло Апостол на своїй сторінці Facebook.

Але дивина в тому, що причиною такої неймовірної нестачі виявилися миші.



"Майже 2700 вагонів зерна, яке мало б перебувати на зберіганні в Держрезерві «з'їли миші». Сума збитків понад 800 млн. грн. Цей недолік, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили в ході аудиту.

Ненажерливі миші дісталися також в структуру Держрезерву у Чорткові, що на Тернопільщині. Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося в понад 150 вагонів-зерновозів", - повідомив він.

Користувачів мережі така новина привела в замішання, але знайшлися й ті, які змогли пояснити, як все-таки гризунам вдалося знищити таку неймовірну кількість зерна.

Підприємець Роман Грабежов в соцмережах навіть выщитал кількість мишей, яке знадобилося б для такого злодіяння.

Враховуючи той факт, що миша з'їдає за місяць всього 180 зерна, він прийшов до висновку, що для знищення 2700 вагонів знадобилося б майже мільярд мишей

Не обійшлося без гіркого гумору і серед інших українців.

"Соромлюсь запитати, а солярку і бензин вони не випили там ж випадково?", "Ці миші вже державність доїдають, а Ви про зерно... '(", "Ті миші з'їли маски взимку, зараз до зерна дійшли ...", "У мишей кінець епохи бідності" - писали в мережі.

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