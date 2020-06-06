З енергетичного ринку України було вимито 20 мільярдів гривень через різні схеми, що стали можливі через бездіяльність або окремі рішення Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яка підконтрольна наглядачу за енергетичною галуззю, голові комітету палива та ЖКГ Андрію Герусу

Про це на пресконференції сказав співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний, пише Обозреватель.

"Таких схем є декілька. Ми рахуємо, що приблизно за момент, коли змінився склад НКРЕКП, за всіма ознаками та про що всі говорять, яке підконтрольне голові комітету пану Герусу – близько 20 мільярдів гривень кудись зникли в невідомому напрямку", – заявив Тинний.

Він додав, що був свідком баталій на засіданні Ради національної безпеки та оборони, під час якого порушувалося питання проблеми оплат на ринку електроенергії через махінації окремих трейдерів.

"Наскільки я зрозумів, є величезні перекоси на ринку небалансів, за рахунок чого певні трейдери, пов'язані з компанією "Центренерго", заробляють по $1,5 млн на добу. Нам (підприємствам зеленої енергетики. – Ред.) нічого не платять, а десь є компанія, яка на 1,5 мільйона доларів на добу грабує, умовно кажучи, Енергоатом і заробляє на цьому", – наголосив учасник ринку.

За його словами, ще одна зі схем стала можлива через те, що НКРЕКП не вирішила ситуацію коли промисловість переплачує за можливість населення купувати електроенергію за пільговими цінами. Тинний зазначив, що доступ до адмінресурсу дозволяє деяким компаніям не платити за електроенергію і прикриватись тим, що за неї начебто не заплатило населення. Окрім того, компанії мають доступ до низької ціни на електроенергію як для населення.

"Я думаю, що в середньому зараз по 2 гривні 80 копійок споживає український бізнес. Але деяким бізнесменам, наближеним до Геруса та інших, вдається купувати електроенергію по 80 копійок – втричі дешевше", – наголосив співзасновник асоціації.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України, НКРЕКП, а також Служба безпеки України щомісячно ігнорували довідки Оператора ринку про схеми маніпуляцій на ринку електроенергії.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, якого пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За інформацією Радіо Свободи структури Коломойського вимили 4 млрд грн з держпідприємства. Аналогічні 4 млрд заборгованості підтвердив і Фонд держмайна.

20 травня президент України Володимир Зеленський пообіцяв організувати успішну приватизацію "Центренерго", навіть незважаючи на збитки, які виникли в результаті управління компанією людьми Коломойського.