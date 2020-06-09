В уряді розповіли, як будуть використовувати перший транш кредиту від МВФ на суму 1,9 млрд доларів

Постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів про те, що перший транш від Міжнародного валютного фонду піде на покриття дефіциту державного бюджету. При цьому поки не уточнюється, на що буде витрачено решту траншів.

Мокан висловив упевненість в тому, що МВФ схвалить нову програму надання кредиту Україні, так як підстав для відмови не залишилося. Після підписання меморандуму його текст буде опублікований для публічного ознайомлення.

«Мова йде дійсно про 1,9 млрд доларів траншу. І ці кошти, саме перший транш, підуть на покриття дефіциту бюджету на 20-й рік», - розповів Мокан.

Він додав, що питання надання інших двох траншів продовжить обговорюватися.

Раніше стало відомо, які умови має виконати Україна, щоб отримати транш від МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко, розвінчав міф про підвищення комунальних тарифів. Він стверджує, що оплата в наступному опалювальному сезоні буде знижена.

«Зараз ціна, яка була у попередньому опалювальному сезоні, яка зараз у всіх нормативних документах, більше 4 тисяч гривень. На ринку фактична ціна – 2 275. Це ціна травня. Тобто ціна буде знижена», - заявив Марченко.

Що стосується медичної та освітньої реформи то питання вкладається в цей формат.

Нагадаємо, нові тарифи на комуналку і правила виплати пенсій: українцям видали цілий ряд вимог від МВФ.

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