Українців хочуть змусити щорічно платити за машини податок у 25 тисяч гривень
Як повідомляє "Обозреватель"такий законопроект під номером 3704 зареєстрували у Верховній Раді депутати від "Слуги народу".
Зараз жителі України повинні сплачувати податок у 25 тисяч гривень на рік, якщо їх автомобіль не старше п'яти років, а його середня ринкова вартість починається від 375 мінімальних зарплат - у 2020 році це 1,7 мільйона гривень. Автори документа пропонують розширити критерії і змусити більше громадян платити гроші в скарбницю.
Законопроект передбачає, що максимальний "вік" автомобілів, обкладаються податком, збільшиться до восьми років. Крім того, їх вартість знизиться до 200 мінімальних зарплат або 944 тисяч гривень (за показниками 2020 року).
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Власникам дорогих машин краще платити податок протягом 60 днів, інакше він буде сильно зростати за рахунок санкцій. Так в перші 90 днів податківці вимагатимуть штраф у розмірі 10%, після цього сума складе 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть забрати в якості податкової застави, а іншими словами - заарештувати. Господар все одно зможе користуватися машиною, але йому заборонено продавати або передавати її у володіння іншим особам. Влади мають право продати арештований автомобіль, щоб погасити борг. Залишок при цьому повертають власнику.
Українці обурилися ініціативою "Слуг народу" в соціальних мережах:
"Економіка цих артистів полягає в постійному щемлении людей. На розвиток галузей немає мізків. І навіщо вони взагалі потрібні, толку нуль в основному тільки шкоду"; "На повітря ще потрібно податок, забули напевно"; "Скажіть, за сонце вдень платити ще не потрібно?"; "Коли буде податок на ходьбу пішки?"; "Покращення за покращенням".
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