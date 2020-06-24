Українців хочуть змусити щорічно платити за машини податок у 25 тисяч гривень

Як повідомляє "Обозреватель"такий законопроект під номером 3704 зареєстрували у Верховній Раді депутати від "Слуги народу".

Зараз жителі України повинні сплачувати податок у 25 тисяч гривень на рік, якщо їх автомобіль не старше п'яти років, а його середня ринкова вартість починається від 375 мінімальних зарплат - у 2020 році це 1,7 мільйона гривень. Автори документа пропонують розширити критерії і змусити більше громадян платити гроші в скарбницю.

Законопроект передбачає, що максимальний "вік" автомобілів, обкладаються податком, збільшиться до восьми років. Крім того, їх вартість знизиться до 200 мінімальних зарплат або 944 тисяч гривень (за показниками 2020 року).

Власникам дорогих машин краще платити податок протягом 60 днів, інакше він буде сильно зростати за рахунок санкцій. Так в перші 90 днів податківці вимагатимуть штраф у розмірі 10%, після цього сума складе 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть забрати в якості податкової застави, а іншими словами - заарештувати. Господар все одно зможе користуватися машиною, але йому заборонено продавати або передавати її у володіння іншим особам. Влади мають право продати арештований автомобіль, щоб погасити борг. Залишок при цьому повертають власнику.

Українці обурилися ініціативою "Слуг народу" в соціальних мережах:

"Економіка цих артистів полягає в постійному щемлении людей. На розвиток галузей немає мізків. І навіщо вони взагалі потрібні, толку нуль в основному тільки шкоду"; "На повітря ще потрібно податок, забули напевно"; "Скажіть, за сонце вдень платити ще не потрібно?"; "Коли буде податок на ходьбу пішки?"; "Покращення за покращенням".

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