Хто може розраховувати на виплати

Стало відомо, як українцям будуть повертати гроші за скасоване пробне ЗНО-2020

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Міносвіти.

Як відомо, повернення коштів українцям стартує вже сьогодні, 1 липня.

"Кошти будуть повертати саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні матері, ні татові, а саме тим учасникам і учасницям, які були зареєстровані на тестування", - йдеться в повідомленні.

Гроші повертатимуть на карту державного Приватбанку, яка оформлена на учасника пробного ЗНО-2020.

У Міносвіти додали, що фінансовий телефон повинен збігатися з телефоном, вказаним при реєстрації на пробне ЗНО в якості основного.

Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку "Приватбанку", щоб отримати гроші за скасоване тестування.

Абітурієнтів також закликали якомога швидше оформити картки, оскільки програма повернення коштів буде діяти протягом певного періоду.

"Однак якщо зараз немає можливості потрапити в банк, є час до кінця листопада - програма повернення коштів буде діяти до 1 грудня 2020 року", - додали в прес-службі.

Підсумовуючи, у Міносвіти підкреслили, що докладна інструкція по поверненню коштів за пробне ЗНО розміщена на офіційному порталі націоналізованого Приватбанку.

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