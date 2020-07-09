Відомий український бізнесмен, співвласник ТРЦ Sky Mall Андрій Адамовський висловився публічно з приводу чергового загострення багаторічного конфлікту зі своїм колишнім компаньйоном Хілларом Тедером.

Адамовський пропонує нарешті поставити крапку в цій історії і укласти мирову угоду по справі Sky Mall. Про це він пише в авторській колонці на "Економічній правді".

Адамовський зізнався, що довго думав, чи варто йому публічно говорити про бізнес-конфлікт в ТЦ. "Я б ніколи не почав говорити, якби чергова атака, яку затіяв мій партнер, не перейшла усі межі. І морально-етичні насамперед", - написав він.

Український бізнесмен нагадав, що в недобудований торговий центр вклав гроші у 2009 році. Пізніше у нього з Тедером виникла суперечка через борги компанії. Крім банківських боргів, "Скай Молл" мав також борг перед кіпрською компанією "Філгейт" (більше $100 млн). Оформляючи Адамовському частку в українській компанії, Тедер повинен був перевести борг "Філгейт", який він контролював повністю, на загальну компанію і передати Адамовському в ній 51%.

Справа дійшла до суду, в результаті Тедер програв арбітраж в Лондоні і Високий суд у Лондоні, де йому було наказано переоформити борг. Не виконавши цей наказ, компанія "Філгейт" і її фактичний бенефіціар Хіллар Тедер у 2013 році звертається з позовом до українського суду з вимогою до "Скай Молл" заплатити 100 млн доларів або віддати нерухомість. У 2014 році "Скай Молл" за борги забрали кредитори і банк, що давав іпотеку.

Історія загострилася у квітні 2020 року, коли в одному з телеграм-каналів було викладене листування адвоката Чорноуса з керівництвом Агентства розшуку і менеджменту активів. Там вони обговорюють арешт "Скай Молл" і розшук активів Адамовського, а адвокат Чорноус каже, що з ДБР "все вирішить".

Адамовський звертає увагу на те, що Чорноус є співробітником відомого юриста Нижнього. Як виявилося, у адвоката Нижнього, крім клієнта Хіллара Тедера, в клієнтах є "Квартал-95", про що він постійно нагадує публічно.

"Яка ментальна віра в адміністративний ресурс у естонського бізнесмена (Тедера). Не змінюється людина з часом і життя не вчить", - пише Адамовський, нагадуючи одночасно, що під маскою іноземного інвестора Тедера "ховається людина з глибоко радянським менталітетом і далеко не чистими помислами".



