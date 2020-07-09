До чого потрібно готуватися простим громадянам

Стало відомо, що буде з курсом долара і рівнем ВВП до кінця 2020 року

Про це розповів аналітик Михайло Кухар, пише Politeka.net.

За його словами, Україна змогла пройти пік економічного падіння ще в квітні, коли ВВП в річному вимірі скоротився на 13%.

Проте, як стверджує Кухар, вже в наступні місяці показники падіння істотно скоротилися.

Останні офіційні дані були опубліковані за березень, і, згідно з документами, валовий внутрішній продукт скоротився на 4,1%.

«Ми знаємо показники експорту та імпорту, обсяг роздрібної торгівлі, виконання бюджету, споживання електроенергії, обсяг перевезень. Таким чином ми формуємо екстраполятивну модель, яка охоплює 83% ВВП», — пояснив фінансовий аналітик і додав, що похибка може становити близько 1%.

Згідно з розрахунками економістів на наступні місяці, у квітні ВВП України скоротився на 13%, в травні — на 10%, а в червні – на 8% в річному вимірі. У наступні місяці рівень падіння ВВП також буде скорочуватися і до кінця року він становитиме 3%.

Що стосується курсу долара, то ближче до осені на валютному ринку будуть переважати девальваційні тенденції. До кінця року курс гривні буде перебувати в коридорі 27,5-28 грн/$.

МВФ, у свою чергу, прогнозував падіння економіки України в першому місяці літа на 8,2%.

Світовий банк був більш оптимістичний у своєму прогнозі: за підсумками року ВВП України скоротиться на 3,5%.

Кабінет міністрів ж очікує падіння ВВП на рівні 4,8%.

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