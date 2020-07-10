Президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара повинен бути, як закладено в бюджеті, близько 30 грн/$, а через дешеву валюту банкрутують підприємства

Експерти підрахували, як зміняться ціни, якщо курс досягне озвученого рівня, пише «Оглядач».

На сьогоднішній день в Україні приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Тому слід за подорожчанням долара, приблизно через одну-два тижні, почнуть рости і ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За підрахунками Володимира Мазуренка, при різкому подорожчанні долара до 30 грн/$, зростання цін в Україні вже в перші місяці прискориться на 2,2 процентних пункту. Також будуть дорожчати бензин (вартість літра А-95 може зрости в ціні на 2,1 грн), газ (кубометр при подорожчанні долара до 30 грн може зрости в ціні на 30-45 копійок).

Трохи пізніше піднімуться і ціни на інші комунальні послуги: гаряча вода, опалення і навіть холодна вода та електроенергія.

Якщо курс підніметься до 30 грн/$, то ціни виростуть наступним чином:

банани: з 28-30 до 36 грн за кг;

газ: з 2,7 до 3-3,15 грн за кубометр (без урахування абонплати);

загальний ріст цін: з 6 до 8,2% у 2020 році;

гаряча вода: з 97 до 108 грн за кубометр води в Києві.

наприклад, кілограм бананів в супермаркетах в середньому коштує $ 1,2. Якщо зараз це 31,5 грн, то до кінця наступного року – 36,1 грн за кілограм.

Залежить від вартості долара і ринок нерухомості в Україні. Наприклад, квартира в Києві, яка нині продається за 1 млн 80 тис. грн, після обіцяного курсу в 30 грн буде коштувати вже 1 млн 200 тис. грн. Така ж ситуація і з машинами. Їх привозять з-за кордону, фіксують ціни в доларах.

Зазначимо, згідно з даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в червні 2020 року порівняно з показниками травня 2020 склала 0,2%, з початку року – 2,0%. Базова інфляція в червні порівняно з травнем 2020 склав 0,0%, з початку року – 1,5%.

У червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,4%. Найбільше (на 8,4%) подорожчали фрукти. На 2,3-0,4% зросли ціни на м'ясо птиці, масло, хліб, олію, яловичину, сметану. У той же час на 4,7% подешевшали овочі, на 1,3-0,9% – молоко, цукор, рис, сало, свинина.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.

"Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося в основному за рахунок здешевлення природного газу на 4,3%. Разом з тим відбулося зростання тарифів на гарячу воду на 4,4%", – йдеться у повідомленні.

Підвищення цін на транспорт на 1,2%, як зазначається, викликано подорожчанням проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 6,1%, палива та мастил – на 2,1%, автомобілів – на 1,3%.

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