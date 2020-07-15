Угледобывающее предприятие «ДТЭК Добропольеуголь» 14 июля отгрузило первую партию угля в адрес теплоэлектростанций (ТЭС) государственной компании «Центрэнерго» в рамках контракта, заключенного 10 июля по цене импортного паритета (Роттердам+).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «ДТЭК Энерго».

«Заключение соглашения о поставках топлива позволило с 13 июня возобновить работу шахт «ДТЭК Добропольеуголь», которые до этого более трех месяцев находились в простое из-за невозможности сбывать угольную продукцию», - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что уголь с шахт «ДТЭК Добропольеуголь» поставляется на ТЭС «Центрэнерго» по цене импортного паритета, которая соответствует европейской и ниже цены угля государственных шахт, а также природного газа.

«Возобновление поставок топлива на «Центрэнерго» - знаменательное событие не только для шахт «Добропольеуголь», но и для украинского углепрома в целом. Реализация украинского угля на украинские ТЭС не только даст шахтерам уверенность в завтрашнем дне, но и обеспечит существенный вклад в энергонезависимость нашей страны. Со своей стороны мы, как ответственная компания, гарантируем «Центрэнерго» стабильные поставки угля высокого качества по конкурентной, прозрачной цене без коррупции», - цитируется в сообщении слова Дмитрия Сахарука, генерального директора «ДТЭК Энерго».

На данный момент уголь, который отгружается на станции «Центрэнерго», поднимается со складов шахт «ДТЭК Добропольеуголь». На предприятиях ведутся подготовительные работы по возобновлению добычи. Планируется, что добыча на добропольских шахтах возобновится уже в конце текущей недели.

Напомним, формула «Роттердам+» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленским) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам+». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.