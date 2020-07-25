Розкрито нюанси потрійного підвищення пенсій у 2021 році

Про це пише Обозреватель.

Зазначимо, що на перерахунок виплат серйозно вплине підвищення мінімальної зарплати і прийдешня індексація пенсій.

У березні проведуть перерахунок всіх пенсій та виплати планують підвищити на 15 %.

Наприклад, якщо розрахунковий розмір пенсії 2 400 грн, то після березня 2020 року пенсіонер зможе отримати 2 760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1 500 грн, то після підвищення розмір виплати не зміниться, він буде на рівні мінімального прожиткового мінімуму (1 769 грн з грудня 2020 року).

Крім цього, на зростання пенсій вплине і підвищення мінімальної зарплати у 2021 році. Зростуть виплати для тих українців, хто виконав вимоги щодо стажу (35 років для чоловіків та 30 років для жінок) і кому вже виповнилося 65 років. Вони, згідно з законодавством, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімалки.

з 1 січня 2021 року – 2400 грн;

з 1 липня 2021 року – 2600 грн.

З урахуванням, що в 2021 році уряд хотів зробити надбавку до пенсій на 500 грн усім, хто має достатньо стажу і досяг віку 75 років, таке підвищення виплат торкнеться незначна кількість українців.

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Згідно з повідомленням, українським пенсіонерам вже почали виплачувати пенсії за липень. Прес-служба відзвітувала, скільки грошей виділили і скільки вже доставили.

"24 червня 2020 Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, завершив фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2,6 млрд грн. Забезпечено фінансування пенсій липня на загальну суму 39,2 млрд грн. Виплата пенсій буде проведена в установленому порядку", - інформував раніше ПФУ.

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