Стало відомо, як саме в Україні зросли тарифи на газ для побутових споживачів
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нафтогазу.
Найгірші побоювання українців здійснилися, оскільки після 1 серпня було підвищено тарифи на блакитне паливо на побутових споживачів.
Як відзначають в прес-службі монополіста, для побутових клієнтів у серпні 2020 року ціна на газ була встановлена на рівні 3,24 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).
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Якщо порівнювати з показниками за липень, то ціна на паливо зросла на 9%.
У Нафтогазі спробували виправдатися і заявили, що ціни на газ для простих українців злетіли вгору через те, що нібито "ринок входить в сезон високих цін, що звичайно настає з наближенням опалювального періоду".
Раніше ми вже попереджали про подорожчання комуналки в Україні. Як відомо, 1 серпня запрацював ринок газу, через що тарифи для побутових споживачів будуть формуватися по-новому.
На хабі в австрійському Баумгартені, куди газ приходить через Україну, блакитне паливо злетіло в ціні до $92 за тисячу кубометрів (з середнього рівня в $76 минулого тижня).
Монополіст Нафтогаз до 25-го дня кожного місяця буде публікувати оптові розцінки, на підставі яких постачальники розраховують свої тарифи. Потім до цієї вартості газзбути в Україні "докинуть" вартість транспортування і націнку, і за таким тарифом доведеться платити простим українцям
Нагадаємо, комуналка злетить в ціні, українців попередили про нові тарифи
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