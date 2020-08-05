Стало відомо, як саме в Україні зросли тарифи на газ для побутових споживачів

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нафтогазу.

Найгірші побоювання українців здійснилися, оскільки після 1 серпня було підвищено тарифи на блакитне паливо на побутових споживачів.

Як відзначають в прес-службі монополіста, для побутових клієнтів у серпні 2020 року ціна на газ була встановлена на рівні 3,24 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки).

Якщо порівнювати з показниками за липень, то ціна на паливо зросла на 9%.

У Нафтогазі спробували виправдатися і заявили, що ціни на газ для простих українців злетіли вгору через те, що нібито "ринок входить в сезон високих цін, що звичайно настає з наближенням опалювального періоду".

Раніше ми вже попереджали про подорожчання комуналки в Україні. Як відомо, 1 серпня запрацював ринок газу, через що тарифи для побутових споживачів будуть формуватися по-новому.

На хабі в австрійському Баумгартені, куди газ приходить через Україну, блакитне паливо злетіло в ціні до $92 за тисячу кубометрів (з середнього рівня в $76 минулого тижня).

Монополіст Нафтогаз до 25-го дня кожного місяця буде публікувати оптові розцінки, на підставі яких постачальники розраховують свої тарифи. Потім до цієї вартості газзбути в Україні "докинуть" вартість транспортування і націнку, і за таким тарифом доведеться платити простим українцям

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