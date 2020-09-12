В Україні вводяться нові розміри штрафів, які боляче вдарять по кишені громадян



Як передає Politeka.net, про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.



За його словами, законопроект, який передбачає зміни до штрафів для рибалок-браконьєрів готується до другого читання, розглядаються останні правки.

Варто відзначити, що сьогодні він становить всього 170 гривень.

Новий проект закону значно підвищує ці штрафи:

За порушення правил рибальства – 680 – 2550 гривень.

За використання заборонених знарядь лову під час риболовлі, приховування обсягів вилучення водних біоресурсів під час спеціального використання водних біоресурсів, тобто грубі порушення – 3400 – 8500 гривень.

Порушення вимог щодо охорони червонокнижних видів - 1700-3400 гривень.

Перевищення затверджених лімітів, часток видобутку (вилову) використання природних ресурсів – 1700 – 5100 гривень.

За засмічення водойм та порушення водоохоронного режиму-1700-3400 гривень.

Таким чином, штрафи за порушення правил рибальства збільшиться в 100 разів.

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Документ пропонує фінансово карати українців, які не прибирають сліди життєдіяльності своїх улюбленців. Згідно із законопроектом, якщо власник Не подбає про утилізацію екскрементів собак, кішок або інших тварин, його змусять платити за це штраф у розмірі 170-340 гривень.

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