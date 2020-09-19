МВФ затягуватиме надання Україні нового траншу на 1,5 мільярда євро
Політолог Кирило Молчанов у коментарі ГолосUA розповів про те, що Міжнародний валютний фонд прийме рішення щодо нового траншу для нашої країни тільки після узгодження з ним державного бюджету України на 2021 рік.
"Україна отримає черговий транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) після узгодження з ним, а також прийняття парламентом, бюджету на 2021 рік. Спочатку, коли підписували меморандум з фондом ще в квітні, в ньому йшлося про те, що Україна повинна буде отримати три транші. Другий з них повинен бути до кінця 2020 року", - нагадав експерт.
При цьому він вважає, що МВФ буде по можливості затягувати проведення нового траншу. Молчанов уточнив, що в першу чергу для фонду важливі макропоказники бюджету на 2021 рік.
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Якщо ж новий бюджет влаштує МВФ, то Україна може розраховувати на новий транш вже в грудні цього року, зазначає політолог.
"Якщо всіх все буде влаштовувати, то Україна в грудні може отримати 1,5 мільярда кредитної допомоги від МВФ", - розповів він.
Зазначимо, що раніше прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україні висунули жорсткі умови, після виконання яких Київ може отримати другу частину грошової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро.
Транш буде доступний для України після виконання низки спеціальних умов:
- управління державними закупівлями та корпоратизація керуючої ради;
- реформа податкової та митної адміністрації, шляхом проведення відкритих конкурсів;
- впровадження IT-рішень;
- реформа та вдосконалення системи моніторингу ПДВ.
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