Керівництво Державного "Нафтогазу"отримує космічну зарплату, в той час, як сама компанія несе збитки

Про це повідомив ведучий програми «не Добрий вечір» ігор Лесєв.

«А сьогодні, друзі, у нас Нафтогаз. Півроку пацани не відсвічували. Воно і зрозуміло. Коли у тебе космічні зарплати, можна займатися тільки одним - борознити космічні простори. Мародер Коболєв дуже любить розповідати про свою ринкову зарплату. Ну типу він такий в пахву крутий фахівець, що менше мільйона заробляти не може. Уточнивши. Мільйона гривень на день. Ось як ви вважаєте гроші? Пальчик. А Коболєв за вагою. Спробуйте щодня відслиняти по мільйону гривень пальчиками. Це ж ні на що часу більше не залишиться. Ні на шинок, ні на по*рать, ось ні на що. Цілими днями вважаєш свою зарплату. І там же ціла зграя такого менеджменту", - зазначив він.

При цьому, стверджує Лесєв "рекордна прибутковість" вийшла лише завдяки тому, що Росія почала виплачувати гроші.

«І якби не гроші Газпрому, Нафтогаз і в 19 році працював би в збиток. Але ви ж пам'ятаєте, чим та історія завершилася? Коболєв з компашкою відразу ж відслиняв собі більше мільярда в кишеню у вигляді премії. Але ось що тепер? Компанія за півроку несе колосальні збитки. Але хіба це якось позначається на зарплаті том-менеджменту Нафтогазу? Звичайно ж, ні! Андрійко продовжує впевнено скиртувати в день по 10 кілограмів грошей», - підкреслив він.

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