Це наближає Україну до сплати $3,5 млрд штрафу

Українська влада за 1,5 місяці нічого не зробила, щоб уникнути міжнародного арбітражного суду з АТ "Мотор Січ". Це наближає Україну до сплати $3,5 млрд штрафу китайським інвесторам підприємства.

Про це заявив експерт Олександр Охріменко, пише "РБК-Украина".

"Дивно, але українська влада поки не зробила абсолютно нічого, щоб уникнути міжнародного арбітражного суду щодо "Мотор Січі". Китайські інвестори запропонували доарбітражне врегулювання ще 4 серпня, подавши претензію Мін'юст, але обговорення проблеми по суті так і не розпочато! Ні ОП, ні Кабмін, ні РНБО, ні СБУ, ні АМКУ, ніхто з профільних міністерств не спромігся зайнятися питанням, яке може обійтися українським платникам податків в три з половиною мільярди доларів США", - говорить експерт

На його думку, українська влада не проявляє інтересу до переговорів з китайськими інвесторами "Мотор Січі". Але цк не допомагає зняти питання конструктивним чином, а крок за кроком наближає державу Україна до міжнародного арбітражу.

"Якщо робоча група не створена, переговорний процес не зрушив з місця. І попереду все виразніше маячить судовий процес, який обійдеться Україні у $3,5 млрд і завдасть збиток, який практично неможливо компенсувати залишки нашого інвестиційного іміджу", - додає він.

Крім того, за його інформацією, в міжнародному арбітражі представляти інтереси "Мотор Січі" буде одна з найбільших і респектабельних юридичних фірм США.

"Це ще більше підвищує шанси китайських інвесторів на перемогу в суді і робить практично невідворотною сплату багатомільярдного штрафу, якщо справа дійде до міжнародного арбітражу. При цьому участь американських юристів начисто розвіює міфи про те, що все в США люто опираються китайським інвестиціям в "Мотор Січ". Прагматичні американці у всьому, і нам треба брати з них приклад", - переконаний експерт.

Нагадаємо, раніше китайські інвестори з компанії Skyrizon направили українському уряду повідомлення про намір почати міжнародний арбітраж проти держави Україна.

Зараз відповідна претензія вже подана в Мін'юст, як повідомив представник Skyrizon.

В документі, який у юридичній практиці називається Notice of Investment Dispute китайські інвестори заявляють про порушення Україною її міжнародних зобов'язань, закріплених в Угоді між урядом України і урядом КНР про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Збиток від сформованої ситуації, яка негативно позначається на взаєминах Skyrizon та її афілійованих структур з банками і біржових котируваннях, китайські інвестори оцінюють у більш ніж $3,5 млрд.

Інвестори закликали державу Україна негайно почати переговори та припинити незаконну діяльність органів української влади стосовно ПАТ "Мотор Січ" і його акціонерів. Якщо ж Україна не зможе оперативно відреагувати і почати переговори або іншим чином виконати свої міжнародні зобов'язання, китайські інвестори скористаються своїм правом почати арбітражне провадження.