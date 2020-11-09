Політичний фахівець і український політолог Руслан Бортник розповів про те, як пройшов перший робочий тиждень останнього осіннього місяця

Бортник прокоментував бюджет, який нещодавно прийняли в українському парламенті, на наступний рік.

Відповідне відео Руслан Бортник опублікував на своєму каналі в YouTube.

На думку політолога, в бюджет України на наступний рік поки що закладений не зовсім нормальний курс в 29,10 гривень за 1 американський долар. Крім того, Бортник заговорив і про державний борг, розмір якого досягає космічної цифри, і брак грошей в країні.

Він підкреслив, що Україна проситиме допомоги із зовнішніх ресурсів, тому розмір боргу буде ще зростати.

"Бюджет, який був прийнятий в першому читанні, він є дуже початковим, стартовим. Дискусії, я думаю, в парламенті продовжаться. Голосування показало, що монобільшості немає", - додав Руслан Бортник.

Також політолог пояснив українцям, чи зможе влада правильно і розумно використовувати прийнятий бюджет на ковідфонд і боротьбу з вірусом, який залишається найнебезпечнішим захворюванням у всьому світі.

"У бюджеті заплановані витрати на боротьбу з коронавірусом, цього разу вони набагато менші, ніж минулого року. 19 мільярдів проти 66 у ковидному фонді, але ситуація не настільки гірша, як може здатися на перший погляд", - підкреслив Руслан Бортник.

Він звернув увагу українців на те, що з 66 мільярдів, які є у фонді боротьби з коронавірусом, в кращому випадку, раціонально буде використано всього 19 мільярдів. Бортник підкреслив, що більша частина цього фонду була витрачена на ремонт доріг і різного роду доплати.

"Ситуація з ковідом буде приблизно така ж. Чи не означає це, що така ж сума на боротьбу з коронавірусом означатиме такі ж обшарпані і зруйновані лікарні, відсутність персоналу, лежання в коридорах. Може якось по-іншому треба подивитися на це питання?",- звернувся до української влади Руслан Бортник.

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