Останній президент держпідприємства "Антонов" Олександр Лось пояснив, чому пішов з посади та покинув плани розвивати український авіапром

Як передає Politeka.net, про це Олександр Лось розповів політологу й журналісту Юрію Романенку, відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі

Пропрацювавши 18 років конструктором на "Антонові" та чотири місяці президентом підприємства, Лось буквально кілька тижнів тому написав заяву про звільнення.

Маючи далекосяжні плани розвивати вітчизняний авіапром, рішення піти Олександра Лося виглядає нелогічним. Екс-президент "Антонова" пояснив причину свого відходу, натякнувши на деякі закулісні ігри, пов'язані з Укроборонпромом

"Я не піддався на вмовляння... Звичайно ж, бачачи і знаючи ці процеси навколо "Антонова", я так натякну: закулісні ігри за спиною президента нашої країни, який щиро продекларував бажання розвивати авіаційну промисловість, авіаційну галузь, аерокосмічну галузь. І я як емпатична людина точно так само щиро, душевно підтримав саме цей посил. Навіть коли я підписував контракт ще на початку літа з Укроборонпромом, я відразу заявив, що спроби мене використовувати в процесах, не пов'язаних з проектуванням, з виготовленням і продажем літаків, вони будуть безуспішними. Тому власне мій відхід - це протест. Це протест проти того, проти тих спроб нівелювати роль «Антонова» саме як світового гравця", - заявив Лось.

Юрій Романенко, виходячи зі слів свого співрозмовника, зазначив, що Укроборонпром зараз фактично провів рейдерське захоплення активів багатьох підприємств ВПК (наприклад, як з тим же "Антоновим", - через зміну статуту).

"Я, на свій жаль, дізнався про відчуження власності «Антонова» з преси. Це для всіх була новина на "Антонові". Тому що навіть для відповідальних осіб, яким поставлено в обов'язки управляти саме будівлями, спорудами, їх юридичним статусом – для них це була новина вже всередині «Антонова». Тому те, що я зараз бачу, відбувається, так, звичайно ж це вже кон'юнктурна боротьба, яка ніяк не спрямована на літакобудування як таке... тобто, не на цей предмет діяльності. Предметом діяльності є, очевидно, управління власністю, земля звичайно ж... Тому я написав заяву про те, що йду у зв'язку з ліквідацією посади президента за новим статутом, я йду з посади президента. Тобто, суть моєї заяви саме така", - підсумував Олександр Лось.

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