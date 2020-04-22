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Два товариші розповідали один одному анекдоти і засиділися до пізнього вечора. Нарешті один зібрався йти додому і побачив на стіні мідний тазок:

- Слухай, а що це таке?

- Годинник, що говорить.

- Як це?

Друг бере качалку і з усієї сили б'є по тазику. З-за стіни крик:

- Дві години ночі, козел, а ти гримиш!

***

- Доктор! Моя дитина наїлася піску. Я дала йому випити багато води. Що робити далі?

- Стежити, щоб він тепер не наївся цементу.

***

Відвідувач, марно прочекавши півгодини офіціантку з замовленням, підкликає до себе господаря ресторану:

– Ось вам гроші, купіть квіти для вашої офіціантки.

– Із задоволенням, — відповідає зраділий господар ресторану. — Вона вам так сподобалася?

– Зовсім ні. По-моєму, вона померла...

***

У мене сусід — вампір був! — Як ти про це дізнався? — А я йому в груди осиковий кілок вбив, він і помер...

***

Діти:

— А у мого тата крутий останній айфон!

– А у мого — останній Лексус!

– А у мого — ось такий щур у підвалі!

Всі хором:

— Та ти шоооо...?! Покажи!

***

Якщо б на виборах голосували за те, кого з депутатів посадити, то явка виборців була б близька до 100%.

***

– Які у вас величезні кавуни!

— Це не кавуни, це виноград.

– А які у вас великі кабачки!

— Це не кабачки, це горох.

– А як у вас соловейко заливається!

— Це не соловей, а лічильник Гейгера.

***

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