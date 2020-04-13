Карантьє - людина, яка здає в оренду собак для прогулянок під час карантину
Ганна Семенович відвідала з'їзд компартії. Комуністи зрозуміли, що 70 років поклонялися не тому бюсту.
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Хлопчик гойдався на табуретці, впав і зламав всі шість ніжок.
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- Ребе, я згрішила.
- Нє, ну живуть же люди. Гаразд. Розповідайте. Тільки нічого не пропустіть.
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Інженер, який довго не міг намалювати план евакуації, в результаті тупо підпалив будинок і став дивитися, звідки полізуть люди.
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Дуже сильно напружує фраза: «Ну, якось так…», — вимовлена за спиною у тату-салоні.
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- Сам я з творчої родини, – розповідав Марк Гершевіч. - Мій прадід позував самому ФАБЕРЖЕ!
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У дітей в театральному буфеті поламалася психіка, коли вони побачили, як Дюймовочка бухає з кротом і цілується з ластівкою.
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- Дорогий! Скажи ще раз, будь ласка, мої три улюблених слова.
- Я тобі куплю ...
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Політики - вони, як голуби! Коли вони внизу - вони їдять у вас з рук, а коли злітають на гору - вони гадять вам на голову.
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– Альо, це військкомат?
– Так.
– А ви можете мене забрати тепер в армію?
– -Можемо, де ви знаходитесь?
– Я у в'язниці.
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У лікарні:
- Ким доводитеся хворому?
- Підписником...
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Пішов якось хіпі на роботу — тролейбуси водити. Ось пасажири їдуть, а він їм у динамік і каже:
– Піпл, проклацуйте ваші тікети! Непроклацаний тікет — це стрьомно, піпл. Це зменшує ваш прайс на десять юксів і веде до гнилого базару. А проклоцаний тікет — кльова відмазка від ментів, контри та іншого стрьому!
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Один дуже сором'язливий хлопець ніяк не міг запропонувати дівчині перейти на «ти», тому півроку займався сексом з Елеонорою Костянтинівною.
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
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