Завдання: Маша принесла додому зі школи двійку, а Олена двійню. Питання: Хто з дівчаток прогулював уроки з задоволенням?!

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– Моя дружина їздить як блискавка.

– Так швидко?

– Ні, відразу – в дерево.

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Порада по схудненню. Спочатку поверніть голову вліво, потім вправо. Повторюйте цю вправу щоразу, коли вам пропонують поїсти.

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Еволюція ставлення до дітей за останні десятиліття:

– Скільки можна грати у футбол ? Іди, справою займися.

– Скільки можна читати книжки? Іди, хоча б у футбол пограй.

– Скільки можна дивитися телевізор? Іди, хоча б книжки почитай.

– Скільки можна сидіти за комп'ютером? Іди, хоча б телевізор подивися.

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Якби хоч раз цих ідіотів-рибалок зняли з крижини, що відкололася, не вертолітники і моряки, а снайпери, думаю, більше прецедентів не було б!

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Офігенна річ домофон! Поки чоловік сходами піднімається, дружина встигає вимкнути комп і телевізор, пов'язати фартух, покласти трубку… і стоїть така, бідна посуд миє…

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– Як ти відносишся до людей, які жеруть і шумлять в кінотеатрах?

– Я до них відношусь.

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Заходить чоловік у зоомагазин.

– Дайте папугу!

– Немає, закінчилися!

– Блін, все є, поговорити ні з ким, будь-які бабки плачу, дайте папугу!

Думали-думали, підфарбували сову, продали. Через тиждень приходить щасливий, бабками смітить:

– Спасибі, хлопці!

– Невже говорить?

– Ні, зате як слухає!!!

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Маленький хлопчик загубився у універсамі й плаче. Його заспокоюють, кажуть , мама знайдеться, та радять:

– Треба було триматися за мамину спідницю.

– Я намагався, але не зміг дістати…

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Думки домашнього кота :

– Господиня хахаля привела. Всю ніч з нею спав. На моєму місці… Зараз на кухні закрилися, мене не пускають… З моєї миски, напевно, жере…

Нагадаємо, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті: «Криворукий…».

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