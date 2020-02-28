Завдання: Маша принесла додому зі школи двійку, а Олена двійню. Питання: Хто з дівчаток прогулював уроки з задоволенням?!
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– Моя дружина їздить як блискавка.
– Так швидко?
– Ні, відразу – в дерево.
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Порада по схудненню. Спочатку поверніть голову вліво, потім вправо. Повторюйте цю вправу щоразу, коли вам пропонують поїсти.
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Еволюція ставлення до дітей за останні десятиліття:
– Скільки можна грати у футбол ? Іди, справою займися.
– Скільки можна читати книжки? Іди, хоча б у футбол пограй.
– Скільки можна дивитися телевізор? Іди, хоча б книжки почитай.
– Скільки можна сидіти за комп'ютером? Іди, хоча б телевізор подивися.
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Якби хоч раз цих ідіотів-рибалок зняли з крижини, що відкололася, не вертолітники і моряки, а снайпери, думаю, більше прецедентів не було б!
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Офігенна річ домофон! Поки чоловік сходами піднімається, дружина встигає вимкнути комп і телевізор, пов'язати фартух, покласти трубку… і стоїть така, бідна посуд миє…
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– Як ти відносишся до людей, які жеруть і шумлять в кінотеатрах?
– Я до них відношусь.
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Заходить чоловік у зоомагазин.
– Дайте папугу!
– Немає, закінчилися!
– Блін, все є, поговорити ні з ким, будь-які бабки плачу, дайте папугу!
Думали-думали, підфарбували сову, продали. Через тиждень приходить щасливий, бабками смітить:
– Спасибі, хлопці!
– Невже говорить?
– Ні, зате як слухає!!!
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Маленький хлопчик загубився у універсамі й плаче. Його заспокоюють, кажуть , мама знайдеться, та радять:
– Треба було триматися за мамину спідницю.
– Я намагався, але не зміг дістати…
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Думки домашнього кота :
– Господиня хахаля привела. Всю ніч з нею спав. На моєму місці… Зараз на кухні закрилися, мене не пускають… З моєї миски, напевно, жере…
Нагадаємо, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті: «Криворукий…».
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