Остаточний вихід з обмежень - це видалення зуму
– Вадик, прикинь, Люську зараз відвезли в пологовий будинок!
– А що з нею?
– Я навіть не знаю, як тобі сказати...
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– Вибачте, а ви не підкажете, як правильно писати: ягодиця чи єгодиця?
– Точно не знаю. Подивіться у словнику на букву Ж.
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Всього за $ 1000 наша фірма приїде до вас на роботу в костюмах хімзахисту, показово виведе вас з офісу і відвезе з включеною мигалкою на 14 днів у затишний лісовий будиночок з великою кількістю алкоголю і їжі. Шукати вас півмісяця точно ніхто не буде.
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Гуляю з дитиною, віддалік щебечуть дівчатка років одинадцяти.
- А в мене хлопець закохався, Микита.
- Семенов чи що? Так він в Аньку спочатку закохався. І він маленький ще.
- А я сама закохалася в хлопця, йому 20 років.
- Тобі коли 40 буде, він вже помре давно!
- Не помре. Ми на побачення підемо скоро. Йому 20 не даси, ну 16 там, 17 ...
Меланхолійний мужик з однорічною дитиною з пісочниці:
- Це від судді залежить - можуть і 20 дати...
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На співбесіді:
- Мені терміново потрібна робота. У мене дружина і п'ятеро дітей!!!
- А що ви ще вмієте робити???
***
Пам'ятай — друзі завжди прийдуть тобі на виручку. Чим більша виручка, тим більше друзів до тебе прийде.
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– Апарат МРТ показав, що у мене великі проблеми!
– І які ж?
– Я в ньому застрягла!
***
– А ви як продукти перевіряєте?
— Ми котом перевіряємо. Якщо їсть, значить, хороші.
– А якщо не їсть, викидаєте?
– Ні. Самі їмо.
***
- А що означають твої татуювання?
- Порушення техніки безпеки при роботі зі зварювальним апаратом.
***
Двоє мисливців пішли на кабана. Наступного дня один з них повертається, ледве пересуваючись, з тушею кабана на горбу. Бачачи, що його приятеля поряд немає, жителі села його запитують:
– Коль, а де Петрович?
– Та йому погано стало, він впав, за два кілометри звідси валяється.
– Як, ти кинув Петровича і потягнув кабана?!
– Ну, Петровича ж ніхто не поцупить!
Чому немає контактних цирків? Де можна гладити повітряних гімнасток і годувати акробатів!
Нагадаємо, Кличко висміяли за костюм гопника: «Страшно зустріти в під'їзді».
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