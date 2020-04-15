Закінчення строку придатності йогурту означає, що біфідобактерії перейшли на бік зла
***
Молодий чоловік робить дівчині непристойну пропозицію.
Дівчина:
- Ні, тільки після весілля!
Молодий чоловік:
- Ну ось, ще й від чоловіка ховатися доведеться...
***
Як казав старий Абрам: «Вибачте, але, на жаль, я нічим не хочу вам допомогти ...»
Екс-зірка ВІА-Гри розкрила брудні подробиці скандалу з Меладзе: "У Кості більше не стоїть"
Мама Дана Балана видала правду про його роман з Тіною Кароль: "У неї з сином однакові..."
Роздягнений Юрій Ткач із "Квартал 95" ошелешив постільним фото з дружиною: "Навіщо виставляти таке?"
Пікантне відео Наташі Корольової з екс-коханцем Собчак ошелешило мережу: «Просунь мені туди»
***
– Ви знаєте, ваш чоловік бігає за жінками!
– Ну і що? Моя собака теж любить бігати за машинами, але це не значить, що як тільки він її наздожене, то сяде за кермо.
***
Людина: «Я цар природи!»
Природа: «Ну, цар так цар. На, тримай корону».
***
Не кожен може відповісти, який сьогодні день карантину. Багато вже спилися з рахунку.
***
- А-а-а! Він дзвонить! От же, дочекалася! Мій коханий дзвонить! Так, всім тихо! Алло, шо треба? Чого дзвониш, га?!
***
Чоловік дружині:
– Ти ж обіцяла після шести не їсти... Ну і що ти робиш в холодильнику?
– Перестановку.
***
Дивно, що покоління, яке заряджає воду в трилітрових банках перед телевізором, раптом відмовляється святити паски онлайн.
***
Мені здається, що ви хворі не мною.
Мені здається, що ви хворі по життю.
***
Мужик в маршрутці голосно псує повітря і говорить хлопчикові, який поруч стоїть: - – Такий маленький, а пукаєш, як слон.
Поряд жінка говорить:
- Чоловіче, але це ж ви зробили!
- Ти дивись яка, я її відмазую, а вона ще стрілки переводить!!!
***
Якось непомітно настав той час, коли в селі більше розваг, ніж у місті.
***
Одна дівчина весь час чекала принца на білому коні… й от одного разу він прискакав і привіз їй пенсію…
Нагадаємо, росіянам запропонували провести Олімпіаду в Донецьку.
Як повідомляла Politeka, росіяни дико зганьбилися з білбордом про ветеранів.
Також Politeka писала, що Путіна після зустрічі з Зеленським зганьбили прямо в Кремлі.