Закінчення строку придатності йогурту означає, що біфідобактерії перейшли на бік зла

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Молодий чоловік робить дівчині непристойну пропозицію.

Дівчина:

- Ні, тільки після весілля!

Молодий чоловік:

- Ну ось, ще й від чоловіка ховатися доведеться...

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Як казав старий Абрам: «Вибачте, але, на жаль, я нічим не хочу вам допомогти ...»

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– Ви знаєте, ваш чоловік бігає за жінками!

– Ну і що? Моя собака теж любить бігати за машинами, але це не значить, що як тільки він її наздожене, то сяде за кермо.

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Людина: «Я цар природи!»

Природа: «Ну, цар так цар. На, тримай корону».

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Не кожен може відповісти, який сьогодні день карантину. Багато вже спилися з рахунку.

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- А-а-а! Він дзвонить! От же, дочекалася! Мій коханий дзвонить! Так, всім тихо! Алло, шо треба? Чого дзвониш, га?!

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Чоловік дружині:

– Ти ж обіцяла після шести не їсти... Ну і що ти робиш в холодильнику?

– Перестановку.

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Дивно, що покоління, яке заряджає воду в трилітрових банках перед телевізором, раптом відмовляється святити паски онлайн.

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Мені здається, що ви хворі не мною.

Мені здається, що ви хворі по життю.

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Мужик в маршрутці голосно псує повітря і говорить хлопчикові, який поруч стоїть: - – Такий маленький, а пукаєш, як слон.

Поряд жінка говорить:

- Чоловіче, але це ж ви зробили!

- Ти дивись яка, я її відмазую, а вона ще стрілки переводить!!!

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Якось непомітно настав той час, коли в селі більше розваг, ніж у місті.

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Одна дівчина весь час чекала принца на білому коні… й от одного разу він прискакав і привіз їй пенсію…

Нагадаємо, росіянам запропонували провести Олімпіаду в Донецьку.

Як повідомляла Politeka, росіяни дико зганьбилися з білбордом про ветеранів.

Також Politeka писала, що Путіна після зустрічі з Зеленським зганьбили прямо в Кремлі.