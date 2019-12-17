Володимиру Путіну пригадали конфуз під час Нормандського саміту

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став момент, коли російський президент на зустрічі лідерів Нормандської четвірки Володимир Путін пішов в туалет в супроводі шістьох охоронців.

У звичному для себе стилі вирішив висміяти лідера Кремля художник Ігор Поночевний, відомий під творчим псевдонімом "Альоша Ступін".

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить на унітазі, в оточенні озброєних до зубів охоронців, які перевіряють туалетну кімнату по всьому периметру.

"Не вистачає пакетика у який збирають біо-матеріал, щоб він не дістався ворогу!", "Геніально", "4 танкісти і собака", "Альоша, ну ти просто перли став малювати. Творець!", "І Скабєєву як замаскував майстерно в карикатурі", "А біологічний матеріал хто забере?", "Тільки в закордонних поїздках він какає і пісяє не в унітаз, а в спеціальний контейнер, щоб ЦРУ не дісталося його біологічних матеріалів", "Він какає прямо в руки ФСОшникам", - жартують користувачі в коментарях під публікацією художника.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін осоромився на похоронах Юрія Лужкова. На офіційній церемонії прощання президент РФ навіть не зробив вигляд, що йому сумно.

"Путін сьогодні на похороні Лужкова. По обличчю видно, що на Лужкова йому наср*ти, а ось на труну в перспективі - ні...", - йдеться у підписі до світлини.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і підкреслили, що Володимира Путіна в Мавзолеї вже зачекався Володимир Ленін.

"А він в труні не один?", "В кепці ховають?", "Пора, вже пора. Ленін в його роки вже лежав в Мавзолеї", "тобто Путін ходить по таких заходів і що? Отримує натхнення на майбутнє?", "Його туди з рабами і телевізорів спакували?", "Труну за розмірами цілий Мавзолей нагадує...", - жартують користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні