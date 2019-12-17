Військові Російської Федерації під час випробування нової зброї зазнали невдачі



Як передає Politeka.net, кадри «ганебного випробування» роботизованого комплексу РФ під назвою «Уран-9» одразу висміяли у мережі.

На оприлюднених блогером "Злой одессит" скріншотах можна побачити, як російська бронемашина випускає залп, але відразу ж після пуску ракети вона падає на землю буквально в декількох метрах від самого комплексу.



"Це ж той самий, що не має в світі аналогів робототизированный «Уран-9». Як говориться – no comment», - підписав свій пост блогер.



Коментую даний казус, користувачі знатно посміялися над "міццю" російської армії.

"Екіпаж не обісрався - ну і добре)", "мені одному здається, що прототипи для своїх виробів, вони черпають з World of Tanks?", "У нах зате рогатки і катапульти безвідмовно працюють! Дешево, просто і надійно!))))", "дуже схожий з "шерманом" 70 річної давнини", - писали користувачі мережі.

Раніше в Мурманську на судноремонтному заводі загорівся єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов».



У мережі активно публиковаликадры надзвичайної події. Незважаючи на весь трагізм ситуації, коментарі в переважній більшості були жартівливі або ж відверто знущальні. Причому користувачі впевнені: це ПП влади викрутять з користю для себе і розпиляють на подальшому ремонті ще не одну сотню мільйонів доларів.



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