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Російський президент Володимир Путін під час візиту в Париж осоромився походом в туалет у супроводі шести охоронців

Цей інцидент дуже швидко став надбанням громадськості, і не висміяли його тільки ліниві. Знайшлися й ті, хто порівняв поведінку Путіна з реакцією інших світових лідерів на можливі загрози.

Так, користувач Вал Мішель у своєму мікроблозі в Twitter привів у приклад виступ 40-го американського президента Рональда Рейгана в Західному Берліні в 1987 році.

В мире политических пигмеев мы забыли, как выглядят настоящие лидеры. На выступлении Рейгана в З.Берлине лопнул шарик со звуком выстрела. Не моргнув глазом Рейган пошутил: “Missed me” (промахнулись) и продолжил речь.

Путин ходит в туалет с 6-ю охранниками.pic.twitter.com/XvEApk5WZk — Вал Мишель (@VALMICHEL7) December 12, 2019

«У світі політичних пігмеїв ми забули, як виглядають справжні лідери. На виступі Р. Рейгана в З. Берліні луснула кулька зі звуком пострілу. Не моргнувши оком, Рейган пожартував: «Missed me» (промахнулися) і продовжив виступ. Путін ходить в туалет із 6-ма охоронцями», – підписав публікацію блогер.

Як відомо, за шість років до цього Рейган пережив замах. 30 березня 1981 року, через два місяці після вступу на посаду, президент і троє з його супроводжуючих були поранені при виході з готелю Хілтон у Вашингтоні, де Рейган виступав з промовою перед делегатами федерації профспілок. Через кілька секунд після початку стрілянини агент Секретної служби Джеррі Парр заштовхнув Рейгана в лімузин і закрив собою. Факт поранення президента помітили не відразу.

Незважаючи на 70-річний вік, Рейган швидко пішов на поправку і незабаром зміг виконувати президентські обов'язки.

So I’m counting 6 people accompanying Vladimir Putin to the toilet... pic.twitter.com/BjG5N5IpDR — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) December 9, 2019

У коментарях під публікацією Вала користувачі не пошкодували часу на «порівняльний аналіз»:

«Навіть якщо б його підстрелили, він би швидше за все договорив», «Кажуть коли поруч з Путєним луснула кулька, обі**вся не тільки він, але і шість його охоронців», «Пу не тому карликом звуть, що він низького росту. А тому, що душею міль плішива ботоксний мерзотник», «А у пині повні штани біоматеріалу, після того, як згасло світло», «Якщо б луснула кулька в туалеті, палац довелося відмивати досі!», «Путєн - патологічний боягуз».

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