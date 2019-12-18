Російський президент Володимир Путін під час візиту в Париж осоромився походом в туалет у супроводі шести охоронців
Цей інцидент дуже швидко став надбанням громадськості, і не висміяли його тільки ліниві. Знайшлися й ті, хто порівняв поведінку Путіна з реакцією інших світових лідерів на можливі загрози.
Так, користувач Вал Мішель у своєму мікроблозі в Twitter привів у приклад виступ 40-го американського президента Рональда Рейгана в Західному Берліні в 1987 році.
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«У світі політичних пігмеїв ми забули, як виглядають справжні лідери. На виступі Р. Рейгана в З. Берліні луснула кулька зі звуком пострілу. Не моргнувши оком, Рейган пожартував: «Missed me» (промахнулися) і продовжив виступ. Путін ходить в туалет із 6-ма охоронцями», – підписав публікацію блогер.
Як відомо, за шість років до цього Рейган пережив замах. 30 березня 1981 року, через два місяці після вступу на посаду, президент і троє з його супроводжуючих були поранені при виході з готелю Хілтон у Вашингтоні, де Рейган виступав з промовою перед делегатами федерації профспілок. Через кілька секунд після початку стрілянини агент Секретної служби Джеррі Парр заштовхнув Рейгана в лімузин і закрив собою. Факт поранення президента помітили не відразу.
Незважаючи на 70-річний вік, Рейган швидко пішов на поправку і незабаром зміг виконувати президентські обов'язки.
У коментарях під публікацією Вала користувачі не пошкодували часу на «порівняльний аналіз»:
«Навіть якщо б його підстрелили, він би швидше за все договорив», «Кажуть коли поруч з Путєним луснула кулька, обі**вся не тільки він, але і шість його охоронців», «Пу не тому карликом звуть, що він низького росту. А тому, що душею міль плішива ботоксний мерзотник», «А у пині повні штани біоматеріалу, після того, як згасло світло», «Якщо б луснула кулька в туалеті, палац довелося відмивати досі!», «Путєн - патологічний боягуз».
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