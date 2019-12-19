Екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров, який славиться своїм "знанням української мови, розповів про те, що на українській мові немає жодного письмового пам'ятника

"Зверніть увагу, що на укр. мові немає жодного письмового пам'ятника. Чому у всьому світі люди писали рідною мовою і тільки в Україні літописі іноземною мовою - давньоруському?!

Може тому, що для України російська мова є такою ж рідною, як і українську", - заявив скандальний прем'єр, передає Politeka.

Повз цієї заяви не пройшов Олексій Голобуцький, відомий блогер.

Він зазначив, що "видатний філолог" Азаров з Ростова заявив, що немає не однієї літературної пам'ятки, адже всі вони на давньоруському.

"Ну, як для Азарова, то логічно: якщо мова "давньоруський", то й писання "древнероссийское". ))

Треба таки їх перейменувати назад в Московію, щоб ні себе, ні людей не плутати", - написав Голобуцький.

Під записом українці почали активно жартувати:

"ФілолоХ", "У Азирова прогрес на обличчя. Вже пише не "на Україні", а - в Україні. Ще років десять і почне трохи розмовлять мовою", "Бачите, який важливий мову. А деякі кажуть, яка різниця якою мовою говорити", "Боже, яке воно сумне. Вже й на пенсії могло б помовчати і вивчити. Але ні, і далі показує, чого коштує. Мовчав би.", "Корифей мовознавства", "Чергова бімба".

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Колишній глава уряду України Микола Азаров дав інтерв'ю Дмитру Гордону, в ньому побіжний «прем'єр» розповів, що на поточний момент проживає в Російській Федерації, в статусі політичного біженця.

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