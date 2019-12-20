Російський президент Володимир Путін знову осоромився на публіці

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів став зовнішній вигляд Володимира Путіна на вчорашній прес-конференції, яка проходила в Москві.

На курйозний момент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький, який також опублікував відповідний знімок.

"У Путіна була чергова Велика прес-конференція. Посидіти в кріслі і поспілкуватися з народом знову випустили оригінальну версію Путіна - судячи з того, що у нього знову, як і в Парижі, зачепило праву клешню", - йдеться у підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на знімок і припустили, що російського президента Володимира Путіна підкосила інсульт або хвороба Паркінсона.

"Переніс інсульт.. Це добре, процес пішов", "Знову гнав порожняк . Віті нашого там не видно?)", "Оригінальну версію - Спанч Боб з крабовою клешнею", "Там стільки копій, що вистачить ще не на один рік", - пишуть вони у коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін осоромився на похоронах Юрія Лужкова. На офіційній церемонії прощання президент РФ навіть не зробив вигляд, що йому сумно.

"Путін сьогодні на похороні Лужкова. По обличчю видно, що на Лужкова йому наср*ти, а ось на труну в перспективі - ні...", - йдеться у підписі до світлини.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і підкреслили, що Володимира Путіна в Мавзолеї вже зачекався Володимир Ленін.

"А він в труні не один?", "В кепці ховають?", "Пора, вже пора. Ленін в його роки вже лежав в Мавзолеї", "тобто Путін ходить по таких заходів і що? Отримує натхнення на майбутнє?", "Його туди з рабами і телевізорів спакували?", "Труну за розмірами цілий Мавзолей нагадує...", - жартують користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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