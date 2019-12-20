Представниця телекомпанії «Радуга» з міста Павловський Посад прийшла на прес-конференцію Володимира Путіна не з порожніми руками

Співробітниця підмосковного телеканалу Ганна Суниця показала присутнім хустку, виконану у біло-червоно-синіх тонах, в центрі якої красувалося зображення російського президента.

«Путін унікальна людина, і ця хустка унікальна!», – сказала вона і висловила сподівання, що лідер РФ оцінить подарунок.

Як сприйняв презент Путін, історія замовчує, але соцмережі з цього приводу вибухнули їдкими коментарями.

«Патріотична шизофренія у всій красі», «Лисину прикрити в самий раз», «Сектор приз на барабані! А можна передати привіт? І десять банок огірків!», «Обмілів народ країни, Сталіну цілі килими ткали!», «І що в ньому унікального? Зараз будь-яку фоточку нашльопають - хочеш на шаль, хочеш на панталони», «Пам'ятаєте, як було розвінчання культу особистості Сталіна. Навіть упирі зітхнули. Але те, що зараз відбувається, це пік культу. На кожному значку його фейс. Навіть папір туалетний зробили, щоб і там не забували господаря», «на алі-експрес купила?», – жартують користувачі.

Раніше ми писали про те, що під час підсумкової прес-конференції президент РФ Володимир Путін так довго розповідав про Україну, що склалася думка, ніби він хазяїн цієї країни.

Глава РФ пройшовся по Мінських угодах, детально зупинився на ситуації в Донбасі, висловив свої побажання щодо внесення змін в українське законодавство, дав оцінку українському адміністративному устрою, українській політиці.

Нагадаємо, Путін заявив про створення нової держави.

Як повідомляла Politeka, Путін публічно зірвався на великій прес-конференції.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли появу Путіна на Нормандському саміті.