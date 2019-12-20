В мережі підняли на сміх і обурилися висловлюванням президента Росії Володимира Путіна про Гітлера

Як повідомляє Politeka, кадри ганьби опублікував пропагандист Кремля Дмитро Смирнов.

"Путін: З висловлювань фюрера випливало, що його осяяла думка про рішення «єврейської проблеми» - вислати євреїв з Європи в «колонії» в Африку на вимирання. Це перший крок до голокосту. Посол Польщі про це: Якщо це станеться, ми поставимо Гітлеру прекрасний пам'ятник у Варшаві", - розшифрував він відео.

Путин: Из высказываний фюрера следовало, что его осенила мысль о решении «еврейской проблемы» - выслать евреев из Европы в «колонии» в Африку на вымирание. Это первый шаг к холокосту. Посол Польши об этом: Если это произойдет, мы поставим Гитлеру прекрасный памятник в Варшаве pic.twitter.com/WSGeDOqFT9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 20, 2019



В мережі обурилися таким заяву президента Росії.



"До чого мусолити єврейське питання? Нехай Ізраїль його мусолит якщо вважатиме за потрібне. Та й цитування фюрера (Гітлера) яку може вирішити проблему якщо та проблема залишилася в далекому минулому, а зараз її вже немає і, напевно, вже не буде? Я перестав розуміти, що відбувається в Росії. Втомився! ", "З якою метою Путін підняв цю тему з лідерами СНД? Що він цим хоче домогтися або просто поговорити? ", За панів по серйозному як то взявся ВВП... Ой вей... ", - писали під відео.

Раніше Володимиру Путіну пригадали конфуз під час Нормандського саміту. Приводом для появи їдких коментарів став момент, коли російський президент на зустрічі лідерів Нормандської четвірки Володимир Путін пішов в туалет в супроводі шістьох охоронців.

У звичному для себе стилі вирішив висміяти лідера Кремля художник Ігор Поночевный, відомий під творчим псевдонімом "Альоша Ступін".

На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить на унітазі, в оточенні озброєних до зубів охоронців, які перевіряють туалетну кімнату по всьому периметру.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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