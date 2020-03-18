Все-таки життя нині стало набагато простішим. Років двадцять тому, щоб впустити телефон в унітаз, потрібно було спочатку відірвати його від стіни

Хоробрість і боягузтво. Вірність і зрада. Любов і ненависть. Запитуйте у всіх книгарнях країни — словник антонімів

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Хлопець каже при зустрічі своїй дівчині:

- Послухай, у наших стосунках з'явилася проблема.

- Яка? - злякалася дівчина.

- Я забув, як тебе звуть.

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- Затриманий, місце народження?

- Пишіть Казахстан!

- А точніше?

- Всі поліцейські пишуть просто: Казахстан.

- Ти це, ще мене тут будеш вчити???!!!

- Пишіть: Кармакшинський район Кизилординської області село Яникурган!

- Так і запишемо... Казахстан.

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Дівчина, яка не п'є, взагалі не знає, як справи у її колишніх.

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В магазині на касі.

– Молодий чоловіче, 18 є?

– Але я ж "Пепсі" купую!

– А я просто цікавлюся. Я жінка вільна.

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В кабінеті стоматолога:

- Але доктор, хіба гелій усуне біль?

- Ні, але ви будете кричати ржачно!

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- Чому наші люди так прохолодно ставляться до роботи?

- Тому що за маленькі гроші працювати немає сенсу, а за великі гроші працювати не треба.

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Комариха, яка вкусила алкоголіка, потім ще битих дві години розповідала йому про свого колишнього.

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Він завжди спав як убитий... його навіть кілька разів обводили крейдою.

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Молоко, настояне на оселедці, чистить там, де «Активія» не дістає!

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- Дівчино, десь я вас вже бачив.

- Так, я часто десь буваю.

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Лише 1% населення вважає, що ярлик на одязі служить для того, щоб знати, як за цією річчю доглядати: прати, прасувати і т. д. Решта 99% визначають по ньому, де зад, а де перед.

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- Як ваше прізвище?

- Пепепепетров.

- Ви що, заїка?

- Ні, мій тато – заїка. А паспортист - мудак.

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Нагадаємо, росіяни зажадали у Меркель полагодити опалення, епічне відео.

Як повідомляла Politeka, Путіну зробили приємно під час прес-конференції, скандальне фото облетіло мережу.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли появу Путіна на Нормандському саміті.