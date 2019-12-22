У центрі російського Новосибірська відкрили каток, який став приводом для насмішок в мережі
Як передає Politeka.net, знімок незвичайної споруди опублікований в Twitter-акаунті ІнфоВійська України.
"В Новосибірську відкрили міський каток імені Ст. У Путіна.", - підписаний пост.
Дочка Полякової приголомшила оголеним видом у ванній: "занадто рано подорослішала"
Головне за ніч: доленосний договір з РФ, гуляння «слуг народу» з Зеленським і допомога США
Дочка Потапа влаштувала брудні танці прямо на столі: «Ось це соковито!»
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Новина буквально "підірвала" інтернет, і все із-за того, як виглядає каток зверху. Користувачі мережі відзначили, що він схожий на чоловічий статевий орган.
У зв'язку з цим багато припустили, що каток вийшов, м'яко кажучи, поганий. Деякі побачили в цьому натяк на ставлення влади до росіян.
"Просто шедевр, одна особа... ", "Це те саме", "Ось вам Великий і товстий ...катайтеся.)", "Перехожий розповів, в Якутії відкрили сортир схожим ім'ям. Добре освячений, говорив...", "Це точно не жарт? Оооо...", - писали під постом.
Раніше Володимиру Путіну пригадали конфуз під час Нормандського саміту. Приводом для появи їдких коментарів став момент, коли російський президент на зустрічі лідерів Нормандської четвірки Володимир Путін пішов в туалет в супроводі шістьох охоронців.
У звичному для себе стилі вирішив висміяти лідера Кремля художник Ігор Поночевный, відомий під творчим псевдонімом "Альоша Ступін".
На карикатурі можна побачити Володимира Путіна, який сидить на унітазі, в оточенні озброєних до зубів охоронців, які перевіряють туалетну кімнату по всьому периметру.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні