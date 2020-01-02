Главу РФ не впізнати, а ось промова – все та ж

Російський президент Володимир Путін вітав громадян з Новим роком вже 20 разів, і це – не межа

У мережі опублікували смішне відео з главою РФ, який виголошує новорічну промову. На екрані дата – 2047 рік, в кадрі – помітно постарілий російський лідер.

Запис з'явився в мікроблозі Мид Роисси в Twitter, передає Politeka.

На запису обличчя президента зістарили за допомогою графічного редактора, трохи змінили і голос, зробивши його більш «старим», а от суть звернення та ж: обіцянки і плани на світле майбутнє.

«Нам належить вирішити чимало нагальних завдань в економіці, науці і технологіях, в охороні здоров'я, освіті та культурі. І головне – крок за кроком домагатися підвищення добробуту і якості життя. Щоб всі громадяни Росії, кожен з нас вже в наступному році відчув зміни на краще», – каже «Путін».

Новогоднее обращение президента РФ Путина в 2047 году:



pic.twitter.com/7LmtJLPZGF — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) January 2, 2020

У коментарях користувачі висловили своє ставлення до перспективи почути промову цієї людини через 27 років.

«Треба просто трохи потерпіти», «на розкачку немає часу!», «Нєа. Він до цього року здохне. І його братва сп**дить у нього двушку в хрущобі і крутий джип Ниву. А на його могилі буде стояти споруда гідна. Яка, ви самі знаєте», «Окстися окоянный!!», «З допомогою технологій він буде як Софія Ротару / завжди молодим і квітучим», «Стабільність чи дебільність?», «Знову про перемогу? У папірці нічого іншого немає?», – пишуть під публікацією.

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