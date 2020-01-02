Російський президент Володимир Путін, за традицією, став об'єктом для насмішок в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Приводом для глузувань стало новорічний виступ Володимира Путіна.

Користувачів соціальних мереж збентежилb жестикуляція і манера озвучування тексту президента Росії, що вони його вирішили порівняти з молодою активісткою Гретою Тунберг.

У соцмережі Twitter опублікували фотожабу, на якій можна побачити практично однакових Володимира Путіна і Грету Тунберг.

Користувачі настільки "надихнулися" їх виступами, що висунули припущення, що емоційна Грета Тунберг може бути дочкою російського президента Володимира Путіна.

"Кургінянівської піни не вистачає...", "Подарунки не доїхали. Вони ж попереджали...", "Схожі!", "Агресія в тренді. У Тунберг синдром Аспергера, обсесивно-компульсивний розлад і селективний мутизм. А у Вови?", "Тонко підмічено...", "Гітлер теж збуджувався від своєї мови. Закочував очі", "Красиві б у них дітки вийшли", "Дочка?", "Ви дивилися взагалі це звернення? Подивіться, не пошкодуєте. Пині там голос обробили войсморфером, і щелепу розтягли до розмірів голлівудського лиходія", - пишуть вони у коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін безглуздо осоромився на льоду. У рамках Нічної хокейної ліги на Червоній площі влаштували традиційну показуху: команда Путіна змагалася зі збірною російських чиновників і олігархів.

Деякі користувачі припустили, що на лід випустили двійника президента Росії, а інші коментатори поглумилися і згадали червоний килим, на який у минулому році впав Володимир Путін.

"Який хокей? Він ледве пересуває ноги", "Дідові прогули на кладовищі ставлять, а вам би все іржати, як деменція з ключкою їздить!", "Де традиційний червоний килимок?", "Гра в піддавки", "В це раз всього 8 шайб забив, не розігрався", "Той випадок, коли боягуз грає в хокей...", "Це вже навіть не смішно. Все тупо тримаються подалі...", "Чергова клоунада", "Так, дідок ледве тримається на ковзанах", "Тобто повний розсинхрон з реальністю. У країні ж*па, а він в хокей з ж*полизами?", "Пиня герой! Грав, не знімаючи памперса!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні