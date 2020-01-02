Российский президент Владимир Путин по традиции стал объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для насмешек стало новогоднее выступление Владимира Путина.

Пользователей социальных сетей смутило жестикулирование и манера озвучивания текста президента России, что они его решили сравнить с молодой активисткой Гретой Тунберг.

В соцсети Twitter опубликовали фотожабу, на которой можно увидеть практически одинаковых Владимира Путина и Грету Тунберг.

Пользователи настолько "вдохновились" их выступлениями, что выдвинули предположение, что эмоциональная Грета Тунберг может быть дочерью российского президента Владимира Путина.

"Кургиняновской пены не хватает...", "Подарки не доехали. Они ведь предупреждали...", "Похожи!", "Агрессия в тренде. У Тунберг синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм. А у Вовы?", "Тонко подмечено...", "Гитлер тоже возбуждался от своей речи. Глаза закатывал", "Красивые бы у них детки получились", "Дочь?", "Вы смотрели вообще это обращение? Посмотрите, не пожалеете. Пыне там голос обработали войсморфером, и челюсть растянули до размеров голливудского злодея", - пишут они в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин нелепо оконфузился на льду. В рамках Ночной хоккейной лиги на Красной площади устроили традиционную показуху: команда Путина сразилась со сборной российских чиновников и олигархов.

Некоторые пользователи предположили, что на лед выпустили двойника президента России, а другие комментаторы поглумились и вспомнили красный ковер, на который в прошлом году упал Владимир Путин.

"Какой хоккей? Он же еле передвигает ноги", "Деду прогулы на кладбище ставят, а вам бы все ржать, как деменция с клюшкой ездит!", "Где традиционный красный коврик?", "Игра в поддавки", "В это раз всего 8 шайб забил, не разыгрался", "Тот случай, когда трус играет в хоккей...", "Это уже даже не смешно. Все тупо держатся подальше...", "Очередная клоунада", "Да, старичок еле держится на коньках", "То есть полный рассинхрон с реальностью. В стране ж*па, а он в хоккей с ж*полизами?", "Пыня герой! Играл, не снимая памперса!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе