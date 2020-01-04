Головну ялинку країни зможе перекинути тільки головний кіт країни
Лікар:
– Чому ви усім говорите, що ви Наполеон, а мені говорите, що ви Іван Грозний?
– Бо, докторе, я ніколи не дозволив би собі вас обманювати.
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Жіноча думка чистіша за чоловічу, тому що вона її частіше змінює.
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Змусити себе качати прес дуже легко: треба просто лягти на диван і поставити вазу з цукерками між пальців ніг!
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Якщо вас вкусив злий собака, не впадайте у відчай. Коли-небудь укусить і добрий.
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- Мамо, я вагітна!
– Послухай, Маша, у тебе вже четверта дитина від Михайла, чому ти за нього не виходиш заміж?
– Він мені не подобається.
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Петрович з майстерні по ремонту гумових жінок щодня клеїть чужих подружок.
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Напис в чоловічому туалеті: «Якщо красива блондинка, котра танцювала в блакитній сукні, читає ці рядки, то мої підозри підтверджуються».
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В Сургуті на сорокаградусному морозі хлопчик з допомогою водяного пістолета завдав 20 колотих поранень гопнику, який чіплявся до нього.
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Дружина військового приходить додому в гніві.
– Чоловіче, ти де?
– В туалеті.
– Тобі лист, у ньому дві новини, хороша і погана, з якою почати?
– Ну, давай з гарної.
– Тебе нагородили!
– А погана?
– Лист зі шкірвендиспансеру.
***
— Не знаєш, як наші футболісти зіграли?
– Знаю: 0-3 продули...
– Сам дивився?
– Ні, вночі тричі прокидався від дружного крику сусідів - уболівальників "Пі@@@си!!!!!!!" і не разу від крику "УРРААААААА!!!!!!
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Оперуповноважений Петров, котрий у рамках спецзавдання сів під виглядом жебрака біля церкви просити милостиню, вже наступного дгня без сумнівів звільнився з органів МВС...
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Те, чого ми недоотримали від батьків, обов'язково отримаємо від життя. Ось я, наприклад, явно недоотримав люлєй. Але життя все виправило.
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Рекламщики, хоч трохи подумайте, перш ніж запускати свої творіння в ефір. Ну що це таке: "Як у 50 виглядати на всі 100"?!
Нагадаємо, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті: «Криворукий…».
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