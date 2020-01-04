Головну ялинку країни зможе перекинути тільки головний кіт країни

Лікар:

 – Чому ви усім говорите, що ви Наполеон, а мені говорите, що ви Іван Грозний?

 –  Бо, докторе,  я ніколи не дозволив би собі вас обманювати.

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Жіноча думка чистіша за чоловічу, тому що вона її частіше змінює.

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Змусити себе качати прес дуже легко: треба просто лягти на диван і поставити вазу з цукерками між пальців ніг!

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Якщо вас вкусив злий собака, не впадайте у відчай. Коли-небудь укусить і добрий.

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- Мамо, я вагітна!

 – Послухай, Маша, у тебе вже четверта дитина від Михайла, чому ти за нього не виходиш заміж?

 – Він мені не подобається.

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Петрович з майстерні по ремонту гумових жінок щодня клеїть чужих подружок.

***

Напис в чоловічому туалеті: «Якщо красива блондинка, котра танцювала в блакитній сукні, читає ці рядки, то мої підозри підтверджуються».

***

В Сургуті на сорокаградусному морозі хлопчик з допомогою водяного пістолета завдав 20 колотих поранень гопнику, який чіплявся до нього.

***

Дружина військового приходить додому в гніві.

–  Чоловіче, ти де?

–  В туалеті.

–  Тобі лист, у ньому дві новини, хороша і погана, з якою почати?

 –  Ну, давай з гарної.

 – Тебе нагородили!

 – А погана?

 – Лист зі шкірвендиспансеру.

***

— Не знаєш, як наші футболісти зіграли?

 – Знаю: 0-3 продули...

 – Сам дивився?

 –  Ні, вночі тричі прокидався від дружного крику сусідів - уболівальників "Пі@@@си!!!!!!!" і не разу від крику "УРРААААААА!!!!!!

***

Оперуповноважений Петров, котрий  у рамках спецзавдання сів під виглядом жебрака біля церкви просити милостиню, вже наступного дгня без сумнівів звільнився з органів МВС...

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Те, чого ми недоотримали від батьків, обов'язково отримаємо від життя. Ось я, наприклад, явно недоотримав люлєй. Але життя все виправило.

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Рекламщики, хоч трохи подумайте, перш ніж запускати свої творіння в ефір. Ну що це таке: "Як у 50 виглядати на всі 100"?!

Нагадаємо, соратник Путіна безглуздо зганьбився перед камерами, соцмережі в ауті: «Криворукий…».

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