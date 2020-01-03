Над російським президентом Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соціальних мережах

Про це пише Politeka.net ( щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На цей раз Володимир Путін став героєм курйозного відео, присвяченого Новому році.

На ньому можна побачити президента РФ, що сидить за столом з келихом шампанського.

Поруч з ним стоїть чоловік з келихом соку, а на дивані в почуття приводять жінку, яка не вірить, що за столом сидить глава Кремля.

"Що тут відбувається?", - йдеться у підписі до курйозного відеоролика.

"Це притон наркоманів!", "То мумія, то Фантомас. То мумія Фантомаса", "Якщо Ваш Новий рік не схожий на цей, навіть не думайте мене запрошувати", "Після цього не кажіть мені, що у Путіна двійника немає", "Це трійник!", "Народ гуляє...", "Не вірю !Кружка не пластикова, це не Путін!", "Його на корпоративи замовили", "Весільний генерал", - жартують користувачі в коментарях під публікацією, яка викликала фурор в соціальних мережах.

Раніше ми повідомляли про те, що нову дочка Володимира Путіна засікли в Європі. Приводом для глузувань стало новорічний виступ Володимира Путіна.

Користувачів соціальних мереж збентежило жестикулирование і манера озвучування тексту президента Росії, що вони його вирішили порівняти з молодою активісткою Гретою Тунберг.

У соцмережі Twitter опублікували фотожабу, на якій можна побачити практично однакових Володимира Путіна і Грету Тунберг.

Користувачі настільки надихнулися" їх виступами, що висунули припущення, що емоційна Грета Тунберг може бути дочкою російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні