Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська вирішила хайпонуть і висловилася про новорічне привітання президента України Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, коментар вона дала на своїй сторінці в Facebook.

"Як завжди, багато критиків — все їм не подобається. А ось я рада змінам, які відбулися в Україні. Вперше за всю історію країни не було соромно за українського президента. Зникло відчуття, що ти знаходишся на з'їзді КПРС, де зачитують нудну доповідь про посівні та ударні трудові подвиги. Зазвичай після такого ложка з олів'є в рот не лізе — пропадав апетит", - гучно заявила вона.







Під повідомленням Поклонської в мережі виникла бурхлива дискусія.

"Мадам депутат закусила шампанське кокаїном? Або не в курсі стрільби ВСУ важкими калібрами і РСЗВ по дітям і людям похилого віку?".", "Як ваше здоров'я? Колишня моя колега? Бачу, що не дуже. Вірю, що настане той день, коли ви будете відповідати по закону України перед народом України, якому надавали присягу і який зрадили заради амбіцій і бабла. Бажаю вам у новому році, захворіти та померти. Чесно.", "Як була дурненька, так і залишилася...не шкода.", "Наталія, ви як зрадниця держави Україна взагалі повинні тепер довічно дивитися в іншу сторону. Бо прощення і повернення вам не буде.", "Що вона несе?! Наташка явно не в собі", - писали під постом Поклонської.









Раніше ми розповідали, що Поклонська розкритикувала російські пропагандистські ток-шоу, на які, на її думку, українців запрошують тільки для того, щоб познущатися.

Вона додала, що необхідно запрошувати стоять політиків і експертів з України, які будуть доносити свою позицію росіянам, а це, у свою чергу, буде сприяти «примирення ворогуючих народів».

Нагадаємо, Поклонську підловили на новій феєричній брехні.

Як повідомляла Politeka, Поклонська образилася на «вигнання» з секти.

Також Politeka писала про те, що чоловік втік від скандальної Поклонської і різко висловив все.









