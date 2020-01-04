Російський президент Володимир Путін безглуздо зганьбився з новорічним привітанням

Про це пише Politeka.net.

Справа в тому, що російські телеканали, які транслювали виступ Володимира Путіна опівночі, відключили лічильники лайків і дизлайків.

На ганебний момент звернув увагу карикатурист Сергій Йолкін, який вирішив у звичному для себе стилі висміяти російського президента.

"Лайки падають, падають, падають... Російські телеканали відключили лічильники лайків і дизлайків під новорічним зверненням Володимира Путіна на своїх сторінках в YouTube. Але Сергій Йолкін все бачив!" - говориться в підписі до карикатурі, на якій сумний Володимир Путін стоїть під дощем "дизлайків".

"Як завжди шедевр!", "Король дизлайків", "А якщо не будуть лайкати, відключимо їм газ!", "Просто відповідь прилетіла. Поставтеся з розумінням, як любить казати...", "Падав торішній рейтинг...або так: вже опівночі наближається, а рейтингу все немає...", "Це витівки Держдепу!", "Як нам жити далі?! Лайк впав!", "А вийшов би до народу його б як мінімум яйцями закидали, справжній народний президент, тільки якогось іншого народу...." Лайки падають, рейтинг не стоїть", - жартують користувачі в коментарях під яскравою публікацією Сергія Елкина.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін став героєм курйозного відео, присвяченого Новому році. На ньому можна побачити президента РФ, що сидить за столом з келихом шампанського.

Поруч з ним стоїть чоловік з келихом соку, а на дивані в почуття приводять жінку, яка не вірить, що за столом сидить глава Кремля.

"Що тут відбувається?", - йдеться у підписі до курйозного відеоролика.

"Це притон наркоманів!", "То мумія, то Фантомас. То мумія Фантомаса", "Якщо Ваш Новий рік не схожий на цей, навіть не думайте мене запрошувати", "Після цього не кажіть мені, що у Путіна двійника немає", "Це трійник!", "Народ гуляє...", "Не вірю !Кружка не пластикова, це не Путін!", "Його на корпоративи замовили", "Весільний генерал", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні