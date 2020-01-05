В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна через вбивство генерала Касема Сулеймані

Нову яскраву карикатуру оприлюднив відомий український художник Андрій Петренко на своїй сторінці в Twitter, пише Politeka.net

На малюнку зображений президент Російської Федерації Володимир Путін, який тримає в руках транспарант із зображенням кулака вбитого іранського генерала, немов беручи участь в традиційному для сучасної Росії параді на честь ветеранів - "марші безсмертного полку".

"Не забудемо, не пробачимо", - йдеться у підписі до карикатурі.

Раніше стало відомо, що американські військові провели спецоперацію з ліквідації генерал-майора Корпусу вартових ісламської революції, командувача елітним підрозділом Ель-Кудс, Касема Сулеймані.

При цьому посол Ірану в Іраку Ирадж Масджиди заявив, що разом із генералом загинуло ще 10 осіб. Як з'ясувалося, як мінімум п'ятеро з них були високопоставленими іранськими командирами.

Також стало відомо, що в результаті удару загинув заступник командувача іракської Хезболли Абу Махді аль-Мугандіс.

Нагадаємо, Пентагон підтвердив, що армія Сполучених Штатів провела спецоперацію з ліквідації Касема Сулеймані за розпорядженням Дональда Трампа.

У заяві силового відомства сказано, що ракетний удар по аеропорту в Багдаді був здійснений з метою запобігти військові дії з боку Ірану.

У Пентагоні також заявили, що Ірану бригадний генерал Касем Сулеймані, якого Володимир Путін називав своїм другом, був причетний до нападів на бази коаліції і посольство США в Іраку.

Сам Дональд Трамп через 12 годин після проведення спецоперації в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував прапор США, натякнувши на успіх американців на Близькому Сході.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

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