Президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз став об'єктом для насмішок

Про це пише Politeka.net.

На цей раз російського лідера вирішили висміяти через "скрєпи", які Володимир Путін намагається шанувати.

У звичному для себе стилі Володимира Путіна висміяв відомий російський художник Ігор Поночевный, якого всі знають під псевдонімом Альоша Ступін.

На карикатурі Володимир Путін зображений у вигляді Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках маленьку людину, чиї руки і ноги виставлені в бік у вигляді свастики.

Таким чином автор спробував натякнути на зв'язок між скандальною РПЦ і ультраправими угрупуваннями, покровителем яких виступає Кремль.

"Божественно!", "Ігор, ти антихристу вже відсоток повинен виплачувати", "Настільки сильно, що лайкати страшно", "Геніально!", "У фашистських тільки ручки і ніжки в іншу сторону!", "Це новий рівень я вважаю", "Брешеш! Ми під чекістами, як у храмі (хоч і з запашком, як біля параші), в сенсі, ліберальними словами не торкайся сил духовних наших!", "Після революції в Третьяковці повинні вивісити роботи Льоші Ступіна", "Наша бабуся!", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією.

Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Путін став героєм курйозного відео, присвяченого Новому році. На ньому можна побачити президента РФ, що сидить за столом з келихом шампанського.

Поруч з ним стоїть чоловік з келихом соку, а на дивані в почуття приводять жінку, яка не вірить, що за столом сидить глава Кремля.

"Що тут відбувається?", - йдеться у підписі до курйозного відеоролика.

"Це притон наркоманів!", "То мумія, то Фантомас. То мумія Фантомаса", "Якщо Ваш Новий рік не схожий на цей, навіть не думайте мене запрошувати", "Після цього не кажіть мені, що у Путіна двійника немає", "Це трійник!", "Народ гуляє...", "Не вірю !Кружка не пластикова, це не Путін!", "Його на корпоративи замовили", "Весільний генерал", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні