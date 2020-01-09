Міністерство оборони Росії в 2020 році забезпечать 50 пистолетами «Удав»

Цю новину росЗМІ подали як серйозне досягнення, однак користувачі мережі подивилися на такий прорив під іншим кутом, передає Politeka.

Так, відомий блогер під ніком Проф. Преображенський опублікував кілька скрінів цієї новини у різних виданнях і об'єднав їх промовистим підписом у Twitter:

«У своїй великодержавній мілітаристській істерії ми докотилися до того, що 50 нових пістолетів стають важливим приводом для пропагандистських захоплень. Не підводних човнів. Не літаків. Не танків. Пістолетів. Скоро новими бойовими онучами пишатися почнемо».

Публікація викликала широкий резонанс і зібрала десятки коментарів.

«Судячи з новини, це повинні бути щось типу плазмових пістолетів. або пістолетів з генератором чорних дір(природно, в бюджеті)», «Бл вони скоро і шурупам почнуть давати імена, Удав, Дятел, Сармат, Іскандер, Сокіл, Жираф», «Це просто для пістолетних військ», «багатоцільовий всепогодний далекомагістральний стратегічний пістолет-перехоплювач "Удав", розроблений під новий патрон, що летить по непередбачуваній траєкторії зі швидкістю 147 МАХів», «Може, вони атомними стріляють кулями, звідки нам знати?», «В принципі ще варіант з вилітаючими з дула онучами тижневого носіння на обличчя ворога. Але це вже напевно, рпг- "скунс"», – жартують користувачі.

Раніше ми писали про те, що в мережі висміяли відкриття у Мурманській області Росії придорожнього туалету. В цей же час китайці хваляться першим у світі пасажирським автобусом на водневих паливних елементах, а Ілон Маск – запуском 60 інтернет-супутників на орбіту землі.

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