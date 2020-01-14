У Росії стався цікавий випадок з одним з місцевих жителів
Так, в поліцію звернувся 45-річний підприємець з Стерлітамака (Башкирія), пише Рoliteka.net.
За словами чоловіка, він зберігав 1,1 мільйона рублів у собачій будці. Як зазначив нещасний, гроші пропали під час зимових свят - з 27 грудня 2019 року та до 10 січня.
Правоохоронці почали розслідувати факт крадіжки в особливо великому розмірі.
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В мережі такий не дуже приємний випадок потішив людей. Користувачі інтернету, де поширилася ця новина, стали активно обговорювати тему.
"А може собака з'їла ?", "Значить хороша собака", "Собаку шкода", "Собака господарю:"Це фіаско Братан"!", "Сам винен, нічого було хвалитися друзям. Шукай серед своїх", "Собака переховала!", НЕ довіряв дружині", "Сам же і проговорився де-то", "Насмішив", "Собака перший підозрюваний", "За охорону собаці платив", "лайфхак...пробухуєш мільйон, звалюєш на собак", "спишуть на банду дворняг)))", - написали користувачі під кількома постами.
Нагадаємо, дитячі кошмари наяву або ж просто велика уява? Одна з дівчат розповіла свою дивовижну історію в мережі.
«На мій день народження, вночі я почула хрускіт кісток за дверима. У мене є собака, тому я відразу подумала на неї. Але коли я побачила сплячого пса в коридорі, мені стало моторошно... і тут я знову почула хрускіт кісток істоти, що проникла в мій будинок», - розповіла дівчина.
Як виявилося, додому пробралося кошеня.
Раніше ми писали, що в будинку Маркуса Кертіса з Риверсайда живе величезний пес на прізвисько «Сасквач», який за словами його господаря, належить до вимерлого виду.
Власник незвичайної тварини стверджує, що «воскресив» породу гігантських сторожових собак вагою 90 кг — молосская собака.
В 2019 році Сасквачу виповнилося вісімнадцять місяців і він навіть не підозрює, що у нього багато спільного з давнім світом.
Раніше повідомлялося, що «усиновлений» небайдужої харків'янкою пес з притулку врятував її разом з дочкою від великих неприємностей.
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