В России произошел интереный случай с одним из местных жителей 

Так, в полицию обратился 45-летний предприниматель из  Стерлитамака (Башкирия), пишет Рoliteka.net

По словам мужчины он хранил 1,1 миллиона рублей в собачьей будке. Как отметил несчастный, деньги пропали во время зимних праздников - с 27 декабря 2019 года и до 10 января.

Правоохранители стали расследовать факт кражи в особо крупном размере.

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В сети такой не очень приятный случай позабавил людей. Пользователи интернета, где распространилась данная новость, стали активно обсуждать тему. 

"А может собака съела ?", "Значит собака хорошая", "Собаку жалко", "Собака хозяину:"Это фиаско Братан"!", "Сам виноват, нечего было хвалиться друзьям. Ищи среди своих", "Собака перепрятала!", НЕ доверял жене", "Сам же и проболтался где-то", "Насмешил", "Собака первый подозреваемый", "За охрану собаке платил", "лайфхак...пробухиваешь миллион, валишь на собак", "спишут на банду дворняг)))", - написали пользователи под несколькими постами. 

Напомним, детские кошмары наяву или же просто обширное воображение? Одна из девочек рассказала свою удивительную историю в сети.

«На мой день рождения, ночью я услышала доносящийся хруст костей за дверью. У меня есть собака, поэтому я сразу подумала на нее. Но когда я увидела спящего пса в коридоре, мне стало жутко... и тут я снова услышала хруст костей существа, что проникло в мой дом», - рассказала девушка. 

Как оказалось, домой пробрался котенок. 

Ранее мы писали, что в доме Маркуса Кертиса из Риверсайда живет огромный пес по кличке «Сасквач», который по словам его хозяина, принадлежит к вымершему виду.

Владелец необычного животного утверждает, что «воскресил» породу гигантских сторожевых собак весом 90 кг — молосская собака. 

В 2019 году Сасквачу исполнилось восемнадцать месяцев и он даже не подозревает, что у него много общего с древним миром. 

Ранее сообщалось, что  «усыновленный» неравнодушной харьковчанкой пес из приюта спас ее вместе с дочерью от крупных неприятностей.

К женщине и ее дочери подошли гопники, но собака тех напугала. 

Напомним, в Дергачах бойцовская собака разорвала голову четырехлетней девочке.

Как сообщала Politeka, дергачевский владелец кровожадных питбулей пойдет под суд.

Также Politeka писала, что миллионер лишился жизни из-за собаки на тракторе.