В России произошел интереный случай с одним из местных жителей

Так, в полицию обратился 45-летний предприниматель из Стерлитамака (Башкирия), пишет Рoliteka.net.

По словам мужчины он хранил 1,1 миллиона рублей в собачьей будке. Как отметил несчастный, деньги пропали во время зимних праздников - с 27 декабря 2019 года и до 10 января.

Правоохранители стали расследовать факт кражи в особо крупном размере.

В сети такой не очень приятный случай позабавил людей. Пользователи интернета, где распространилась данная новость, стали активно обсуждать тему.

"А может собака съела ?", "Значит собака хорошая", "Собаку жалко", "Собака хозяину:"Это фиаско Братан"!", "Сам виноват, нечего было хвалиться друзьям. Ищи среди своих", "Собака перепрятала!", НЕ доверял жене", "Сам же и проболтался где-то", "Насмешил", "Собака первый подозреваемый", "За охрану собаке платил", "лайфхак...пробухиваешь миллион, валишь на собак", "спишут на банду дворняг)))", - написали пользователи под несколькими постами.

Напомним, детские кошмары наяву или же просто обширное воображение? Одна из девочек рассказала свою удивительную историю в сети.

«На мой день рождения, ночью я услышала доносящийся хруст костей за дверью. У меня есть собака, поэтому я сразу подумала на нее. Но когда я увидела спящего пса в коридоре, мне стало жутко... и тут я снова услышала хруст костей существа, что проникло в мой дом», - рассказала девушка.

Как оказалось, домой пробрался котенок.

Ранее мы писали, что в доме Маркуса Кертиса из Риверсайда живет огромный пес по кличке «Сасквач», который по словам его хозяина, принадлежит к вымершему виду.

Владелец необычного животного утверждает, что «воскресил» породу гигантских сторожевых собак весом 90 кг — молосская собака.

В 2019 году Сасквачу исполнилось восемнадцать месяцев и он даже не подозревает, что у него много общего с древним миром.

Ранее сообщалось, что «усыновленный» неравнодушной харьковчанкой пес из приюта спас ее вместе с дочерью от крупных неприятностей.

К женщине и ее дочери подошли гопники, но собака тех напугала.

Напомним, в Дергачах бойцовская собака разорвала голову четырехлетней девочке.

Как сообщала Politeka, дергачевский владелец кровожадных питбулей пойдет под суд.

Также Politeka писала, что миллионер лишился жизни из-за собаки на тракторе.