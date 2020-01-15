Російський президент Володимир Путін на днях виявив бажання врегулювати збройний конфлікт в Лівії

Відомо, що це сталося за фактом переговорів між командувачем Лівійської національної армією Халіфою Хафтаром і представниками Уряду національної згоди Лівії на чолі з Фаізом Сараджем, які пройшли в Москві, пише Рoliteka.net.

Переговори не принесли результатів. Хафтар повідомив, що буде йти до кінця, відмовившись підписати угоду з Сараджем.

Відзначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про впевненість, що Путін загострює ситуацію в Лівії спеціально. Відомо, що Росія підтримує Хафтара.

Відомий художник Сергій Йолкін намалював нову карикатуру, якій висміяв слова Путіна.

На картинці зображений російський лідер в ролі голуба. У роті намальованого Путіна - оливкова гілка. Президент посміхається мрійливо дивлячись вгору. При цьому в лапках він тримає листок з написом: "Мир - Лівії".

За день пост Йолкіна зібрав сотні лайків та багато коментарів.

"Головне, що б пташка нічого не зробила, тому що точно буде не до грошей🙄", "Має гадити бомбами для повноти сюжету", "Треба було цьому голубку ще ракети домалювати", "Так нічого ж не сталося. Поговорили і розбіглися", "Стерх миру", "У підсумку нагадить", "Цю ж гілочку, та з іншого боку!", "На трампа взагалі не схожий", "Путіна не можна голим малювати", "Цей голубок світу і у Венесуелі,і в Південній Африці,і в Сирії...з України не вилазить...будь-який військовий конфлікт без цього голуба не обходиться", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, 11 січня відбулася зустріч Ангели Меркель і Володимира Путіна. Канцлер Німеччини і президент РФ зустрілися в Москві.

Повідомляється, що сторони під час очної ставки обговорили «загострення ірано-американської кризи, ситуацію в Лівії та Сирії, питання про врегулювання ситуації в Україні».

Під відео в мережі «Путін і Меркель. Рукостискання в Кремлі» з'явилася маса їдких коментарів на адресу глави Кремля. Зокрема, користувачі сміються над «невидатним» зростом Володимира Путіна.

Нагадаємо, Путін почав новий конфлікт проти Заходу, на кону доля України.

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