У Верховну Раду занесли ящик, який жартівники тут же охрестили "труною Гончарука"

Про це, як пише Politeka.net, повідомила на своїй сторінці в Facebook журналіст Анна Стешенко (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«У Раду принесли труну Гончарука... Ну, так всі жартують», – підписала журналістка відео.

В мережі користувачі почали коментувати сенсаційне відео і жартувати з приводу небувалого випадку в Раді.

«Роки йдуть, цирк все той же», «... депутати , їх місце у цирку а не у ВР», «Прокляте місце», «Три де ікона Гончарука?», «А що це насправді?», «Дебіли», «Ору», «"Хоч святих занось"..», «А всередині хто?», «Рада головний магніт і місце сили для всіх міських божевільних. Нічого дивного у всіх цих инсталяциях немає», – пишуть в мережі.

В Раду принесли гроб Гончарука... Ну, так все шутят Gepostet von Анна Стешенко am Donnerstag, 16. Januar 2020

Додамо, пізніше з'ясувалося, що в ящику знаходиться 3D ікона.

Нагадаємо, що в скандалі навколо прослуховування в кабінеті прем'єр-міністра Олексія Гончарука намітився несподіваний поворот. Зокрема, на публікацію записів розмов відреагував і сам глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук. За його словами, проти президента Володимира Зеленського та команди прем'єр-міністра нібито "ведеться сильна робота".

Олексій Гончарук також заявив, що його не залякати, а тому Кабмін продовжить боротися з корупцією і перекривати потоки, перезавантажувати країну, щоб в Україні не залишилося схем і договорняків".

У своєму відеозверненні Олексій Гончарук також вирішив похвалитися успіхами в економіці, щоб довести, що він нібито не профан.

Раніше ми соообщали, що соціальні мережі злили записи розмов прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з топ-чиновниками, під час яких він визнав, що погано розбирається в економіці.

Більш того, глава Кабміну завуальовано назвав президента Володимира Зеленського "недалеким", оскільки у нього "примітивне розуміння економічних процесів".

Нагадаємо, Гончарук образив Зеленського і нарвався на гнів українців: «Це не дно, а днище».

Як повідомляла Politeka, Романенко зганьбив Гончарука за нову обіцянку: "і так користуємося".

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