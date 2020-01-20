Над Володимиром Путіним продовжують яскраво насміхатися в соцмережах

Про це пише Politeka.net.

Соціальні мережі все не відійдуть від гучної відставки російського уряду, на чолі якого був давній соратник Путіна Дмитро Медведєв.

На цей раз вони стали героями їдкою карикатури, яку намалював відомий художник Сергій Йолкін.

Він зобразив Володимира Путіна і Дмитра Медведєва в образах Вінні Пуха та П'ятачка, що вийшли на полювання.

На карикатурі Володимир Путін в образі П'ятачка стріляє з рушниці по своєму давньому другові, відправляючи його в небо.

"Тема пішла, але навздогін. цей медвед неправильно збирав податки мед", - йдеться у підписі до карикатурі.

"Схоже, навколо нього літали неправильні бджоли. І робили неправильний мед!", "Якщо б у відставку (в'язницю). А так перейшов від однієї годівниці до іншої", "Треба було йому ще качечку вкласти..", " А чому очі відкриті?", "Він полетів! Але обіцяв повернутися..", "У голові моїй тирса?", "Меду на всіх не вистачить!", "Це якийсь неправильний медвед, може, нарешті, пристрелити?", - жартують користувачі в коментарях під публікацією Сергія Елкина.

Раніше ми розповідали про те, як роздягнений Володимир Путін осоромився перед Дмитром Медведєвим. Зокрема, лідер Кремля став героєм нової фотожаби після раптової відставки уряду РФ на чолі з Медведєвим.

На карикатурі Володимира Путіна зобразили з шапкою Мономаха, який дає копняка прем'єру Дмитру Медведєву. У кадрі також можна побачити потенційного главу уряду Михайла Мішустіна, якого лідер Кремля тримає на ланцюгу.

"Прощай, Мишко, привіт Мишко!", "Кругообіг ведмедиків у владі. Реально чорний полковник гряде. Наплачемося", "Їхав Івась на коні, вів стареньку на ремені...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Альоша, це просто бімба!!", "Витяг з колоди чергового чекіста", "Ведмідь на Дерипаску схожий", "У Мішустіна обличчя Муссоліні", "Одна з кращих робіт Альоші за останній час!" "Хоч виспиться МедВед. До весни", "Шедевр", - пишуть користувачі в коментарях під публікацією карикатуриста.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій

Як повідомляла Politeka, Путін осоромився зі зброєю "судного дня", росіяни в ауті.

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