Заступник міністра економіки України Тимофія Мілованова Тарас Качка потрапив у скандал, начепивши на ніс "качиний дзьоб"
Фото розійшлося по мережі, а разом з ним і невтішні коментарі про поведінку українського топ-менеджера, передає Politeka.net. До речі, знімок заступник міністра зробив під час візиту на Міжнародний економічний форум у Давосі (Швейцарія).
"Це - заступник Мілованова Тарас Качка в Давосі. Цей "перформанс" треба розуміти як "Може хтось клюне і залучить інвестиції"? І знов у мене відчуття - роблять вони, а соромно мені... "Туалетне каченя"...", - пише в соцмережі Фейсбук користувач Назар Приходько.
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"заступник Міністра економічного розвитку Тимофія Мілованова, Тарас Качка, в Давосі. Знайомтеся. Так і бачимо, що з такими профі інвестиції в країну попруть як бджоли на мед 🤦♂️", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу Klymenko Time.
"Оце так качка, мдааааа!!!!!"
"Це - Тарас, йому нармас!"
Раніше з'явилася інформація, що Качка за грудень отримав 195 000 350 гривень.
"Ви тільки вдумайтеся в ці фантастичні цифри. Невже чиновник середньої руки може заробляти такі колосальні гроші? Невже наша держава настільки багата і благополучна, що ми з легкістю можемо собі дозволити так щедро оплачувати "тяжку працю" цих персонажів? Невже завдяки неймовірним зусиллям Тараса Івановича, наша економіка піднялася і розцвіла? Однозначно ні", - писали в соцмережі Фейсбук.
Також ми повідомляли, українці обурилися реформою трудового законодавства. Зокрема, людей хвилювало питання, чи дійсно працедавець зможе звільнити без пояснення причин. Милованов спростував ці чутки і пояснив проект "Закону про працю".
"За новим законодавством у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, «шишка» з Кабміну виправдалася за непристойну зарплату.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський жорстко висловився про відставку Гончарука і пройшовся по його Кабміну.
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