Президент Росії Володимир Путін знову опинився в центрі скандалу через солдата, який впустив кашкет

На кадрах видно, як президент Росії крокує уздовж почесної варти з палестинським чиновником. У цей момент у солдата падає кашкет, яку Володимир Путін вирішив підняти і надіти на голову службовця. Він показав йому великий палець, а після цього пішов далі вздовж варти. Відео опублікував пропагандист Кремля Дмитро Смирнов. Про це пише Politeka з посиланням на посаду в соцмережах автора.

Что никто вчера не увидел: Путин и упавшая фуражка солдата почетного караула в Вифлееме pic.twitter.com/TGZfvazGlK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2020

Під коментарем користувачі почали активно жартувати:

"Який турботливий", "Технічно нагнули", "Як цар-батюшка", "Голову втратив, при вигляді Путіна", "Підстава", "Ледве дотягнувся до голови", "Бабусь обіймає, дітей животик, цілує, він мій кумир. Богоподібний наш цар. Здається, падаю в обморок", "Малий золотник, та дорогий,. а велика Федора, да дура. Народні прислів'я".

Раніше ми повідомляли, що Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео.

На кадрах видно, що люди тягнуть руки до Путіна, вітаються і дякують. Росіяни просять навести порядок з чиновниками і просять, щоб їх президент частіше до них приїжджав.

Користувачі мережі сприйняли таке відео з обуренням, порівнявши Путіна з царем, який приїхав до своїм холопам.

Повідомлялося, що Україна виявилася більш розвиненою РФ, росіяни не сумують.

В мережі висміяли провал Росії у технологічному розвитку.

Так, Росія зайняла 46 місце у рейтингу найбільш технологічно розвинених країн, в той час як Україна знаходиться на 44-му рядку.

"Нічого, ось ми зараз Конституції перекроїмо, транзит влади забезпечимо, ось тоді і можна буде зайнятися такими дрібницями, як технологічний розвиток", - йдеться у підписі до посту.

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