Президент Росії Володимир Путін знову опинився в центрі скандалу через солдата, який впустив кашкет
На кадрах видно, як президент Росії крокує уздовж почесної варти з палестинським чиновником. У цей момент у солдата падає кашкет, яку Володимир Путін вирішив підняти і надіти на голову службовця. Він показав йому великий палець, а після цього пішов далі вздовж варти. Відео опублікував пропагандист Кремля Дмитро Смирнов. Про це пише Politeka з посиланням на посаду в соцмережах автора.
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Під коментарем користувачі почали активно жартувати:
"Який турботливий", "Технічно нагнули", "Як цар-батюшка", "Голову втратив, при вигляді Путіна", "Підстава", "Ледве дотягнувся до голови", "Бабусь обіймає, дітей животик, цілує, він мій кумир. Богоподібний наш цар. Здається, падаю в обморок", "Малий золотник, та дорогий,. а велика Федора, да дура. Народні прислів'я".
Раніше ми повідомляли, що Путін змусив росіян горіти від сорому своїм "солнцеликим" явищем, відео.
На кадрах видно, що люди тягнуть руки до Путіна, вітаються і дякують. Росіяни просять навести порядок з чиновниками і просять, щоб їх президент частіше до них приїжджав.
Користувачі мережі сприйняли таке відео з обуренням, порівнявши Путіна з царем, який приїхав до своїм холопам.
Повідомлялося, що Україна виявилася більш розвиненою РФ, росіяни не сумують.
В мережі висміяли провал Росії у технологічному розвитку.
Так, Росія зайняла 46 місце у рейтингу найбільш технологічно розвинених країн, в той час як Україна знаходиться на 44-му рядку.
"Нічого, ось ми зараз Конституції перекроїмо, транзит влади забезпечимо, ось тоді і можна буде зайнятися такими дрібницями, як технологічний розвиток", - йдеться у підписі до посту.
Нагадаємо, Путін розгнівав росіян нової "хотілкою", мережа кипить
А ще Politeka писала, що Путін в пом'ятому костюмі ошелешив росіян, скандальне фото вже в мережі
Також Politeka повідомляла, що діти на зустрічі з Путіним виконали несподівану пісню, відео підірвало мережа