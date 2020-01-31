В інтернет-мережі підняли на сміх президента Росії Володимира Путіна за неординарні слова щодо хамства

Як повідомляє Politeka, про це повідомив пропагандист Дмитро Смірнов.

«Путін - про політиків-чиновників: Потрібно суворіше підходити до тих людей, які хамлять, але при цьому займають якесь посадове становище. Перед законом всі повинні бути рівні, і таких треба вимітати з органів влади», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що користувачі мережі сприйняли слова Путіна за допомогою їдких коментарів.

«Нехай почне з себе», «Гопник ірже над бідами людей», «піди спіднє поміняй», «Відправте Путіну SMS. Він твіттер не читає», «В Карелії чиновник захотів розстрілювати скаржників, але досі працює. Ось і вся ціна слів Путіна», «Тоді Жириновського за всі його висловлювання взагалі треба четвертувати виходить?», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, президент Росії Володимир Путін серйозно хворий

Про це заявила екс-депутат Палати представників Національного зборів Республіки Білорусь Ганна Канопацкая.

Подробиці хвороби вона не повідомила. Однак екс-депутат зазначила, що саме з-за хвороби Путін так поспішає доробити політичні питання.

«Завдяки достовірних джерел стало відомо про те, що Путін серйозно хворий. У даний момент стає зрозуміло, чим викликана така поспіх, коли мова заходить про реалізацію плану «B», — написала політик.

Проте незабаром цей пост їй довелося видалити.

«Не минуло і доби, як несподівано і незрозуміло збудилися "відповідальні товариші" в рефлексії на моє повідомлення, що містить інформацію, отриману в Австрії, про стан здоров'я Володимира Путіна. Ще трохи, і мені остаточно зламають сторінки в Facebook і Instagram, причепом ще і заблокують половину Байнета. Так, будь ласка, видаляю. Тільки дайте команду перестати орудувати там монтуванням. Ну і я ж не проти, щоб всі були здорові, жили довго і щасливо», - написала Канопацкая.

Нагадаємо, у Путіна виявили незвичайне захворювання: "такий синдром був у Горбачова".

Як повідомляла Politeka, Путін хворий: «діагноз» випадково злили в мережу, «це неминуче».

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