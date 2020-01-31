В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина за неординарные слова о хамстве

Как сообщает Politeka, об этом сообщил пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Путин - о хамах-чиновниках: Нужно строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение. Перед законом все должны быть равны, и таких нужно выметать из органов власти», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пользователи сети восприняли слова Путина при помощи едких комментариев.

«Пусть начнет с себя», «Гопник ржет над бедами людей», «поди споднее поменяй», «Отправьте Путину SMS. Он твиттер не читает», «В Карелии чиновник захотел расстреливать жалобщиков, но до сих пор работает. Вот и вся цена слов Путина», «Тогда Жириновского за все его высказывания вообще четвертовать надо получается?», - пишут они.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин серьезно болен

Об этом заявила экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая.

Подробности болезни она не сообщила. Однако экс-депутат отметила, что именно из-за болезни Путин так спешит доделать политические вопросы.

«Благодаря достоверным источникам стало известно о том, что Путин серьезно болен. В данный момент становится понятно, чем вызвана подобная спешка, когда речь заходит о реализации плана «B», — написала политик.

Однако вскоре этот пост ей пришлось удалить.

«Не прошло и суток, как неожиданно и необъяснимо возбудились "ответственные товарищи" в рефлексии на мое сообщение, содержащее информацию, полученную в Австрии, о состоянии здоровья Владимира Путина. Еще немного, и мне окончательно сломают страницы в Facebook и Instagram, прицепом еще и заблокируют половину Байнета. Да, пожалуйста, удаляю. Только дайте команду перестать орудовать там монтировкой. Ну и я ведь не против, чтобы все были здоровы, жили долго и счастливо», - написала Канопацкая.

Напомним, у Путина обнаружили необычное заболевание: "такой синдром был у Горбачева".

Как сообщала Politeka, Путин болен: «диагноз» случайно слили в сеть, «это неизбежно».

Также Politeka писала, что у Путина обнаружили серьезное заболевание: «такое же было у Сталина и Гитлера».